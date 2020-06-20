Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Son günlerde Borsa İstanbul'da küçük yatırımcıları zarara uğratacak hareketler yeniden canlanmaya başladı. Özellikle yaklaşık 3 hafta önce dile getirdiğimiz RTA Laboratuvar ve Güler Holding yatırımcıları zarar etmelerini sağlayan manipülatif işlemlerin yeniden başladığını ve farklı yöntemlerle devam ettiğini dile getiriyorlar. Bu şirket hissedarlarının yardım çağrısı artık çığlığa dönmüş durumda. Yatırımcılar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun iki hissede yapılan alım satımları incelemesini istiyorlar. Sadece iki hisse değil İhlas Ev Aletleri, Altınyağ ve Karsan hisselerinde sosyal medyadan yayılan yalan haberlerle bu hisselerde çoğunluk hisseye sahip olanların manipülatörlerle birlikte hareket ederek küçük yatırımcının parasını erittiği iddia ediliyor.

TWİTTER'A DİKKAT ÇEKTİK SPK CEZA YAĞDIRDI

Diğer yandan Sermaye Piyasası Kurulu da (SPK) özellikle Twitter'den yaptığı paylaşımlar ile yatırımcılara bir hisseyi aldırırken arkadan aynı hisseye aslında kendisinin sattığını belirlediği piyasa dolandırıcılarına ceza yağdırmaya başladı. Son olarak Derin Hisse adlı hesabın sahibine ağır ceza verildi. Peki bu aşamaya nasıl gelindi? Elbette hem Borsa İstanbul hem SPK işlemleri yakından takip ediyor. Ancak bu kurumların harekete geçmesinde yapılan usulsüz işlemlerden bir gün sonra bu işlemi yapanlara ceza yağdırmasında Habertürk'ün rolü büyük oldu.

YATIRIMCI ARTIŞINDAN BAŞLAYIP TÜM SÜRECİ TAKİP ETTİK

Öncelikle faiz oranlarındaki düşüş ve dövizdeki yükseliş nedeniyle getiri arayışındaki vatandaşların Borsa İstanbul'a yöneldiğini ve son 6 ayda 350 bin yeni yatırımcının hisse senedi aldığını kamuoyuna ilk duyuran Habertürk oldu. Sonrasında yaptığımız haberler manipülatörlerin borsaya yabancı olan bu yatırımcı kitlesini aldatmasının önünde set oldu. Önce küçük hisselerdeki yüzde iki bini aşan değer artışını gündeme getiren ve yatırımcıları uyaran haberlerimizin ardından piyasa dolandırıcılarının yatırımcıya küçük şirket hissesi aldırırken kendilerinin Ferrari ve son model Mercedes satın aldığı haberleştirildi. Üstelik bu zenginliğin bir yatırımcı tavlama yöntemine dönüştürüldüğü okurlarımıza duyuruldu. Tukaş, Güler Holding ve RTA Laboratuvarları hisse senetlerine küçük yatırımcıların sorunları dile getirildikten sonra üç hissede işlemi yapanlara hemen bir gün sonra yasak geldi.

BORSA İSTANBUL VİDEO HAZIRLADI

SPK ve Borsa İstanbul da yatırımcıları bilgilendirme metinleri yayınlamanın yanı sıra özellikle Twitter'da manipülatif amaçlı yapılanmalar kuranlara cezalar yağdırdı. SPK, tarihinde ilk kez küçük şirketlerde yeni yatırımcılara hisse tavsiyesinde bulunanların aynı hisseleri sattığını belirlediklerini açıkladı. Borsa İstanbul ise son olarak yaptığı açıklamada küçük yatırımcılara rehber olacak noktaların altını çizdi. Borsa İstanbul, borsada yatırım yaparken ve hisse alırken piyasa dolandırıcılarının dikkat edilmesi gereken uyarıların yer aldığı bir video hazırlayarak sosyal medya hesaplarından paylaştı. "Küçükyatırımcı", "tuzaklaradikkat", "piyasadolandırıcılarındanuzakdur", "Borsaİstanbul" ve "yatırımadeğer" gibi başlıklarla hazırlanan videoda, borsada herkesin mutlu yatırımcı olabileceği, her zaman orta ve uzun vadeli yatırım yapanın kazanacağı belirtildi.

DEDİKODUYA İNANMAYIN

Hissede yüklü alım yaptıktan sonra kulaktan kulağa herkese o payın isminin fısıldanmaya başlandığı belirtilen videoda, şu uyarılarda bulunuldu: "Dedikoduyu duyan gelmeye başlar. Payın fiyatı yükseldikçe yeni yatırımcı gelir. Ceza alacaklarını henüz bilmeyen manipülatörler karı alıp mutlu bir şekilde giderken yeni yatırımcılar ellerindeki paylarla kalakalır. Pay piyasaları tüyoyla, dedikoduyla yatırım yapılacak yerler değildir. Yatırım yaparken aracı kurumunuza, bu kurumların internet sitelerinde güncellenen model portföylere bakabilirsiniz. Pay piyasaları; temel analizlere önem veren, KAP açıklamalarına itibar eden, uzmanına danışan, orta ve uzun vadeli düşünenlerin kazandığı bir yerdir."