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Derin Talu'nun tatil keyfi

Arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'da tatil yapan Derin Talu, önceki gün Gümbet'teki bir plajda objekjtiflere yansıdı

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  • Derin Talu'nun tatil keyfi - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu da Bodrum'da tatil yapıyor.
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    3 Eylül'de 18 yaşına basan Talu, önceki gün Gümbet'teki bir otelin plajında görüntülendi.
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    Arkadaş grubuyla tatil yapan Derin Talu, mavi renkli leopar desenli bikinisiyle dikkat çekti.
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    Bir süre dostlarıyla plajda sohbet eden Talu, denize girmeyi tercih etmedi.
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