"Derinleşen siyasi kriz"

The Guardian’ın haberine göre, Başbakanlık ofisinden gizli belgeleri sızdırdığı iddiasıyla bazı kişiler tutuklandı. Tutuklananlar arasında Başbakan’ın basın sekreteri olduğu düşünülen bir ismin de bulunduğu belirtiliyor.

Söz konusu belgelerin, İsrail ordusunun Gazze’de Hamas’a ait stratejik bilgileri bulması ve bu bilgilerin Hamas’ın rehineleri Mısır üzerinden İran veya Yemen’e kaçırmayı planladığı algısını yaratmak için manipüle edildiği öne sürülüyor. Bu sızdırmalar, İsrail iç siyasetinde güvenlik krizlerini daha da derinleştirirken, Netanyahu’nun liderliğini savunmasını zorlaştırıyor.

Netanyahu, koalisyon hükümetinin dağılmasını engellemek amacıyla Hamas ile rehine anlaşmasını kasıtlı olarak geciktirmekle suçlanıyor. Hamas’a karşı tam bir zafer sağlanamaması, Netanyahu’nun aşırı sağcı müttefikleri için bir yenilgi olarak kabul ediliyor. Bunun yanında, Netanyahu’nun 2019’dan bu yana dolandırıcılık, rüşvet ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla yüzleşmekte olduğu düşünüldüğünde, iktidarda kalmanın kendisi için bu davalardan korunmanın en güvenli yolu olduğu öne sürülüyor. Ancak Netanyahu, herhangi bir yanlış yapmadığını sürekli olarak dile getiriyor.

İSRAİL İLE DERİNLEŞEN TEPKİLER VE SİYASİ BÖLÜNMÜŞLÜK

Tutuklama haberleri, siyasi olarak bölünmüş olan İsrail toplumunda muhalefetin öfkesine yol açtı. Rehine anlaşması için barışçıl çözüm çağrısı yapan binlerce kişi, ülke genelinde haftalık gösterilere katılarak hükümete olan tepkilerini dile getirdi. Muhalefet lideri Yair Lapid, “Dışarıda ciddi düşmanlarımız var, ancak içeriden gelen ve en kritik karar alma mekanizmalarındaki sızıntılar, İsraillilerin savaşa ve güvenlik yönetimine olan güvenini sarsıyor” şeklinde bir açıklama yaptı.

ÖNCEKİ BELGELERLERLE BAĞLANTILI KAPSAMLI BİR SIZINTI SKANDALI MI?

Dün yayımlanan haberlere göre, İsrail iç siyasetinde daha önce de benzer sızıntı vakaları yaşanmıştı. Netanyahu ve hükümeti, rehine anlaşmalarını kendi siyasi çıkarlarına göre şekillendirme iddialarıyla sık sık eleştiriliyor. Bu son sızıntı, mevcut hükümetin güvenilirliğine ve halkın gözündeki meşruiyetine ağır darbe vurmuş görünüyor. Bu gelişmeler, İsrail’in güvenlik politikalarında derin ve kalıcı etkiler yaratabilecek bir sürecin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.