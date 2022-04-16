AA

Deri ve deri mamulleri sektörü 2022 yılı ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27’lik artışla 502 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre sektör mart ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22’lik artışla 192 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Sektörde 2022 yılı ocak-mart döneminde tüm zamanların ihracat rekoru kırılmış oldu. Mart ayında en fazla deri ve deri mamulleri ihracatı gerçekleştirilen ilk 3 ülke İtalya, Almanya ve Rusya oldu.

İtalya'ya yüzde 112,1 artışla 16,8 milyon dolar, Almanya'ya yüzde 30,7 artışla 15,7 milyon dolar ve Rusya'ya yüzde 26,3 azalışla 8,2 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

ALT SEKTÖRDE LİDER AYAKKABI

En fazla ihracat gerçekleştirilen alt sektör 129 milyon dolarla ayakkabı sektörü oldu. Ayakkabı sektöründe bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,3’lük artış yakalandı.

Mart ayında mamul deri ve kürk sektöründe yüzde 22,5’luk artışla 27,8 milyon dolar, saraciye sektöründe yüzde 49,3’lük artışla 27,1 milyon dolar ve deri kürk giyim sektöründe yüzde 7,4’lik artışla 7,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Alt ürün gruplarında ocak-mart dönemi ihracatlarında en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör ayakkabı sektörü oldu.

Ayakkabı sektöründe yüzde 22,2’lik artışla 328 milyon dolarlık ihracata ulaşıldı. Aynı dönemde Saraciye sektöründe yüzde 50,8’lik artışla 75,3 milyon dolarlık mamul deri ve kürk sektöründe yüzde 37,3’lük artışla 69 milyon dolarlık ve deri kürk giyim sektöründe 30,2 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

'İHRACAT RAKAMLARINI ARTIRMAK İSTİYORUZ'

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca, sektör olarak yeni döneme iyi başladıklarını kaydetti.

Karaca, "Yıl sonuna kadar hedeflerimize ulaşmak için çalışmalarımıza hızla devam edecek ve ayakkabı, mamul deri ve kürk, saraciye ve deri ve kürk giyim sektörleriyle ülke ekonomimize kesintisiz katkı sunmaya devam edeceğiz. Sektör olarak ihracat rakamlarımızı önümüzdeki dönemlerde daha da artırmak ve katma değeri yüksek ihracata ulaşmak ana hedefimiz" dedi.