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        Haberler Sağlık Dermatologlar 9 maddeyle saçlara en iyi güçlendiren besinleri açıkladı

        Dermatologlar 9 maddeyle saçlara en iyi güçlendiren besinleri açıkladı

        Saç bakım sağlığı için kozmetik ürünlere sıklıkla harcama yapılabiliyor. Gen, yaş, stres, beslenme tarzı gibi nedenler saç sağlığını etkiler. Dermatologlara göre beslenme programınızda yapacağınız ufak değişiklikler çok fazla ürüne para harcamadan daha sağlıklı saçlara kavuşmanızı sağlayabilir

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 13:31 Güncelleme: 07.11.2023 - 13:31
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        1

        FINDIK, CEVİZ, BADDEM VE ANTEP FISTIĞI

        Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr. Mona A. Gohara, fındığın saç, cilt, tırnaklar için çok faydalı olduğunu söylüyor.

        Öte yandan ceviz, badem, kaju gibi kuruyemişler ise vitamin ve çinko deposu.

        Diyetisyen Valeria Agyeman da biyotin içeren antep fıstığının saçları oksidatif stres ve hasardan korumaya yardımcı olabileceğini ifade etti.

        2

        YUMURTA

        Yapılan araştırmalarda saç dökülmesinden mustarip kişilere biyotin takviyesinin yararlı olduğu belirtiliyor. Ancak uzmanlar biyotin içeren haplardan önce aynı zamanda çinko ve selenyum deposu da olan yumurtayı tavsiye ediyor.

        3

        YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

        Uzmanlar koyu yeşil yapraklı sebzelerin saç uzaması için gerekli olan A vitamini deposunu sağladığını belirtiyor. Brokoli, brüksel lahanası, lahana ve karalahana gibi sebzeler, A ve C vitaminleri, folik asit ile biyotin açısından faydalı ve zengin yiyeceklerdir.

        Özellikle kadın tipi saç dökülmesine karşı önemli rol oynayan ıspanak, önemli bir demir kaynağı.

        Ancak aşırı demir tüketiminin de saç dökülmesine neden olabileceği araştırmalarda yer alıyor.

        4

        TOHUMLAR

        Keten, chia tohumu, ayçiçeği çekirdeği ve kabak çekirdeği gibi E vitamini açısından yüksek olan tohumlar, aynı zamanda çinko ve selenyum açısından da saçlara son derece faydalıdır.

        Ayrıca keten ve chia tohumları saç dostu omega-3 yağ asitlerini de barındırır.

        5

        BAKLAGİLLER

        Uzmanlar yağsız proteinlerin saç sağlığı için önemli bir besin maddesi olduğunun altını çiziyor. Fasulye, nohut, yer fıstığı, soya fasulyesi ve mercimek gibi besinler zayıf saçları beslemek için iyi bir tercih olabilir.

        6

        YOĞURT

        Public Library of Science'da yayımlanan bir çalışmaya göre, 20 ila 24 hafta boyunca probiyotik yoğurt verilen farelerde kalın, parlak bir kürk geliştiği görüldü.

        Yoğurt birçok saç bakım ürününde de bulunan B5 vitaminini içerir.

        7

        BİBER

        Demirin vücutta emilebilmesi için C vitamini gerekir. Bu nedenle demir eksikliğine bağlı saç dökülmesi yaşayan insanlara C vitamini faydalı olabilir. Uzmanlar biberlerin içerisinde yer alan C vitaminine dikkat çekiyor.

        8

        DENİZ ÜRÜNLERİ

        Omega-3 yağ asitlerinin saçı dolgunlaştırdığı ve kafa derisindeki telojen adı verilen ölü deriyi azalttığı bilimsel çalışmalarda ortaya kondu.

        9

        MEYVELER

        Çilek, böğürtlen, ahududu ve yaban mersini gibi meyveler antioksidan özellikleriyle öne çıkar. Sağlıklı saçlar için önemli bir demir emiliminde başrol oynayan C vitaminlerini içerirler.

        10

        YAĞLAR

        Dr. Jennifer Ashton saç dökülmesini tedavi etmenin ilk adımı olarak bir sağlık uzmanıyla çalışmasını tavsiye ediyor. Ancak bazı yağların saç dökülmesine karşı doğal ve uygun maliyetli bir çözüm üretebileceğini de söylüyor.

        Ashton'a göre hindistan cevizi, biberiye, nane, kırmızı ginseng, soğan suyu ile saç derisine masaj yapmak, saç sağlığına iyi gelebilir.

        Kaynak: Womens Health, ABC

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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