Dermatologlar 9 maddeyle saçlara en iyi güçlendiren besinleri açıkladı

7 Şurada Paylaş!









BİBER

Demirin vücutta emilebilmesi için C vitamini gerekir. Bu nedenle demir eksikliğine bağlı saç dökülmesi yaşayan insanlara C vitamini faydalı olabilir. Uzmanlar biberlerin içerisinde yer alan C vitaminine dikkat çekiyor.