Dernek binasında kumar oynayan 43 kişi yakalandı - NEVŞEHİR

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Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, köydeki 2 katlı müstakil evin dernek temsilciliği olarak kullanılan giriş katında kumar oynandığı bilgisine ulaştı.Binaya operasyon düzenleyen ekipler, ikaza rağmen açılmayan kapıyı kırarak içeri girdi.Binadaki aramada, mutfak dolabı altındaki gizli bölmede numara çeken elektrikli düzenekli fanus, yerlerde ve çöp kutusunda kumar oynarken kullanılan malzemeler ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Dernek binasında kumar oynarken yakalanan 3'ü kadın 43 kişiye, kumar oynamaktan toplam 52 bin 675 lira, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten de 136 bin 540 lira ceza verildi.Dernek yetkilisi G.K. hakkında ayrıca kumar oynanması için yer ve imkan temin ettiği için adli işlem başlatıldı.