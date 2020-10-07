Dernek binasında kumar oynayan 56 kişiye ceza - ESKİŞEHİR

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, İstiklal Mahallesi'nde 2 apart daireden oluşan dernek binasına operasyon düzenledi.Ekipler, içeride 56 kişinin sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek kumar oynadığını belirledi. Bu kişilere, sosyal mesafeyi ihlal ettikleri için Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun, kumar oynamalarından dolayı da Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 176 bin 400 lira ceza uygulandı. Ayrıca dernek başkanı hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.Polis kamerasınca görüntülenen operasyonda, 4 tabanca, 3 av tüfeği, 55 av tüfeği kartuşu, 243 mermi, 745 tombala kağıdı ve 89 tombala topu ele geçirildi.