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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dernek lokaline silahlı saldırı

        Dernek lokaline silahlı saldırı

        Bahçelievler'de dernek lokaline düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 00:01 Güncelleme: 10.01.2024 - 00:01
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        Dernek lokaline silahlı saldırı
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        Çobançeşme Mahallesi Valide Sokak'ta bulunan dernek lokaline giren bir kişi, içeride oturanlara tabancayla ateş açtı. Olayda Ümit Ceylan (26) başından, Ünal Ş. (25) ise bacağından yaralandı.

        Saldırgan olay yerinden kaçarken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, Ümit Ceylan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ünal Ş. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Polis, kimliği henüz belirlenemeyen saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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