Derry City - St Patrick`s Ath maçı ne zaman?

İrlanda FAI Kupası 2.Tur heyecanı devam ediyor. Derry City, 24 Ağustos 2018 Cuma günü St Patrick`s Ath takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:45. Ev sahibi Derry City, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. St Patrick`s Ath, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 215. İddaa'da Derry City kazanır 2.50, berabere biter 3.10, St Patrick`s Ath kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Derry City önceki hafta Waterford United mücadelesinde 1-2 yenildi.

St Patrick`s Ath ise Cork City karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

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