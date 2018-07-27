Derry City - St Patrick`s Ath sahaya çıkıyor

İrlanda Premier Lig maçında Derry City ile St Patrick`s Ath, 27 Temmuz 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. 36 puanlı Derry City 5. sırada bulunuyor, St Patrick`s Ath 33 puana sahip ve 6. sırada. Derry City son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. St Patrick`s Ath, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 234 kodlu maçı oynayanlar; Derry City galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 3.00, St Patrick`s Ath galibiyet oranı 2.40. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Derry City son hafta oynanan Cork City maçında 5-0 yenildi.

St Patrick`s Ath ise Limerick karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Derry City, 21 gol attı ve 14 gol yedi.

St Patrick`s Ath, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. St Patrick`s Ath, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 21 kez topu kendi kalesinde gördü.

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