Derry City - Waterford United maçı heyecanı

İrlanda Premier Lig maçında Derry City ile Waterford United, 17 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:45. Derry City 39 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Waterford United 44 puanda ve 3. sırada. Ev sahibi Derry City, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Waterford United, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 223 kodlu maçı oynayanlar; Derry City galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.10, Waterford United galibiyet oranı 2.50. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Derry City önceki hafta Sligo Rovers mücadelesinde 1-2 yenildi.

Waterford United ise Cork City maçında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Derry City, 24 gol attı ve 17 gol yedi.

Waterford United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Waterford United, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 18 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ