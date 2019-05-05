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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir okulda öğrenciler, derse dans edip, çeşitli egzersizler yaparak başlıyor.
İpek Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulunda görevli beden eğitimi öğretmeni İshak Canan, sabah derse gelen öğrencilerin zinde kalmasını sağlamak ve motivasyonlarını artırmak için harekete geçti.
AA'nın haberine göre; Okul Müdürü İslam Keser'den de destek alan Canan, haftada üç gün sabah derse gelen öğrencilere yönelik etkinlik başlattı.
Bu kapsamda yaklaşık 120 öğrenci, okul bahçesinde müzik eşliğinde 20 dakika dans edip, çeşitli egzersizler yapıyor. Öğrenciler, keyifli geçen etkinliğin ardından derse giriyor.
"ÖĞRENCİLER DERSE DİNÇ VE NEŞELİ GİRİYOR"
Öğretmen İshak Canan, bazı öğrencileri sabah okula gelirken yorgun ve uyuşuk gördüğünü söyledi.
Bunun üzerine okulda iki ay önce etkinlik başlattıklarını anlatan Canan, "Öğrencilerin derse dansla girerek daha zinde kalacaklarını düşündüm. Sabahları derse başlamadan önce bunu uyguladım" dedi.
Canan, öğrencilerin bu uygulamadan keyif aldığını dile getirerek, "Sabahları derse başlamadan önce bu etkinliği yaparak öğrencileri sınıflarına alıyoruz. Bu uygulama öğrencilerde pozitif etki yarattı. Öğrenciler danstan sonra daha dinç, daha verimli, neşeli şekilde derse giriyor" diye konuştu.
Öğrencilerden Avesta Aybar ise uygulama sayesinde derslerden daha çok verim aldığını belirterek, "Bu sayede okula sevgim ve derslerime ilgim arttı. Bende bir an önce okula gitme isteği oluştu" ifadelerini kullandı.
Öğrencilerden Şenay Babat da etkinliğin sağlık açısından faydalı olduğunu dile getirerek, "Bende ve bütün arkadaşlarımda olumlu değişiklikler oldu. Dersteki performansımız arttı. Yaptırdıkları etkinlikle kendimizi mutlu hissetmemizi sağlayan beden eğitimi öğretmenimize, okul müdürümüze çok teşekkür ederim" dedi.
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