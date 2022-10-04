KABIZLIĞA NE İYİ GELİR?

Kabızlık probleminde bol lif içeren gıdalarla beslenilmeli ve bol su tüketilmelidir. Günlük sıvı alımı mutlaka en az 2 litre olmalıdır. Kuru erik, elma, portakal, bezelye, yeşil fasulye, barbunya, pişmiş yulaf ezmesi, badem, yer fıstığı ve tam buğday ekmeği lif açısından zengin oldukları için, beslenme düzenine eklenmelidir. Kabızlığın tekrarlamaması için kırmızı et, kızarmış ya da yağlı yiyecekler, süt ve peynir tüketimini azaltmak faydalı olabilir.