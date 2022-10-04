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Dertlerinize deva olacak mucizevi çay! Kabızlığı yok ediyor, bağırsakları temizliyor!

Bağırsak problemleri, kabızlık gibi sorunlar hayat kalitesini oldukça düşürmektedir. Günlük aktiviteleri zorlaştıran bu problemlere evde doğal yöntemler ile çözüm bulmak mümkündür. İşte kabızlık probleminizi çözecek, bağırsaklarınızı temizleyecek çay tarifi...

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  • Dertlerinize deva olacak mucizevi çay! Kabızlığı yok ediyor, bağırsakları temizliyor!

    Bağırsak problemleri, kabızlık gibi sorunlar hayat kalitesini oldukça düşürmektedir. Evde uygulayabileceğiniz bazı doğal yöntemler ile kabızlık probleminizden kurtulabilirsiniz. İşte detaylar...
  • Dertlerinize deva olacak mucizevi çay! Kabızlığı yok ediyor, bağırsakları temizliyor!

    KABIZLIK BELİRTİLERİ NEDİR?

    Bilinen kabızlık belirtileri şu şekildedir;

    Haftada 3 ve daha az dışkılama,

    Bağırsaklarda tıkanıklık hissi,

    Rektumu tam boşaltamamış hissetme,

    Sert ve büyük parçalar halinde dışkılama,

    Her dışkılamada ıkınmak.
  • Dertlerinize deva olacak mucizevi çay! Kabızlığı yok ediyor, bağırsakları temizliyor!

    KABIZLIK NEDEN OLUR?

    Kabızlığa neden olabilecek unsurlar şu şekildedir;

    Rektal prolapsus

    Anal kanal darlığı

    Anal fissür (makat çatlağı)

    Hemoroid (basur)

    Travma

    Hareketsiz yaşam tarzı

    Dışkılama ihtiyacı duyulduğu halde erteleme alışkanlığı

    Hirschsprung hastalığı

    Multipl skleroz ve Parkinson hastalığı gibi santral nörolojik işlev bozuklukları

    Hipotiroidi

    Hiperparatiroidi

    Kronik böbrek hastalığı

    Skleroderma

    Depresyon

    Anoreksiya nervoza

    Fazla çay ve kahve tüketimi

    Pelvis kaslarının döngüsünün bozulması
  • Dertlerinize deva olacak mucizevi çay! Kabızlığı yok ediyor, bağırsakları temizliyor!

    KABIZLIK ÇÖZEN ÇAY TARİFİ 

    Malzemeler

    2-3 bardak su

    2 adet kuru kayısı

    2 adet kuru erik

    1 adet kuru incir

    1 porsiyon meyve (Kayısı elma veya armut)

    1 adet çubuk tarçın

    1 tatlı kaşığı rezene

    1 tatlı kaşığı zeytinyağı veya çörekotu yağı (Soğuk sıkım)

    1 çay kaşığı elma sirkesi

    Yapılışı: Kaynamış suyun içine meyveleri büyükçe doğrayın, diğer malzemeleri de alın ve atın. 10-15 dakika demleyin.

    **Doktorunuza danışmadan kullanmayınız.**
  • Dertlerinize deva olacak mucizevi çay! Kabızlığı yok ediyor, bağırsakları temizliyor!

    HAMİLELİKTE KABIZLIK NEDEN OLUR?

    Gebelikte görülen kabızlık, genelde bağırsaklardaki hareket azalınca meydana gelir. Anneye ve bebeğe zarar gelmemesi için ilaç kullanımı konusunda mutlaka doktora danışılmalıdır. Uzmanlar hamilelerin kabızlık problemleri için genelde beslenme düzeninde değişiklikler yapar ve lifli gıdalar verir.
  • Dertlerinize deva olacak mucizevi çay! Kabızlığı yok ediyor, bağırsakları temizliyor!

    KABIZLIĞA NE İYİ GELİR?

    Kabızlık probleminde bol lif içeren gıdalarla beslenilmeli ve bol su tüketilmelidir. Günlük sıvı alımı mutlaka en az 2 litre olmalıdır. Kuru erik, elma, portakal, bezelye, yeşil fasulye, barbunya, pişmiş yulaf ezmesi, badem, yer fıstığı ve tam buğday ekmeği lif açısından zengin oldukları için, beslenme düzenine eklenmelidir. Kabızlığın tekrarlamaması için kırmızı et, kızarmış ya da yağlı yiyecekler, süt ve peynir tüketimini azaltmak faydalı olabilir.

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