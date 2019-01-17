Yönetmen yazar Derviş Zaim'in annesi Ruhsar Zaimağaoğlu, dün Mağusa'da kalp yetmezliği sonucunda hayatını kaybetti.

Ruhsar Zaimağaoğlu ellili yıllarda Limasol'daki inşaat dairesinde görev yapan ilk Türk kadın olarak çalışma hayatına atılmış; daha sonra Lisede öğretmenlik yapmış; yargı bürokrasisi içinde yönetici kimliğine ulaşıp mağusa mahkemesinden mukayyit sıfatı ile 1993 yılında emekli olmuştu.

Eşi Mustafa Zaimağaoğlu'nu 1990 yılında kaybeden Ruhsar Zaimağaoğlu'nun Derviş Zaim'den başka Hasan Zaimağaoğlu adlı bir başka oğlu ve üç torunu bulunuyordu.

Ruhsar Zaimağaoğlu'nun cenazesinin 18.1.19 tarihinde Mağusa'daki Lala Mustafa Paşa camiinden öğle namazını müteakiben kaldırılacağı ve Mağusa kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.