Dervişoğlu, asgari ücret önerisini açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret artışının 2025 yılının Temmuz ayında da artırılması koşuluyla en az 28 bin lira olması gerektiğini söyledi.

Dervişoğlu'nun konuşmasından önce çıkanlar şöyle;

Bugün ağır ateşte pişirdikleri şeyin özünde, ortağı ve eş başkanı olmakla gurur duydukları Büyük Ortadoğu Projesi'nin bu safhasında, normalleşmeden, yeni anayasaya, 'Devletin ülkesi, milleti olmaz' hadsizliğinden, terörist başını Meclis kürsüsüne davet eden delirmişliğe kadar her şey sınırlarımızın hemen dibinde, ABD, İngiltere ve İsrail'in talimatlarıyla, iki sipariş devletin hamiliğini yaptırma planlarıyla ilgilidir.

İçeriye Misak-ı Milli; dışarıya da tekmil vererek yapacakları değnekçiliği, daha şimdiden üstün hizmet madalyası gibi yakalarına takmış anlatıyorlar. İşte bunun adına 'Büyük Türkiye' diyorlar, Bunların ağzından 'büyük' sıfatını duyduğunuz an, bilin ki Türkiye küçülmektedir. Ve 101 yıl önce bize armağan ve emanet edilmiş olan İstiklal ve Cumhuriyetimizi kaybetmek üzereyizdir.

Bilinsin ki, Cumhuriyet düşmanları nasıl yargılandılarsa, ne yaşadılarsa, Cumhuriyet düşmanlarına çanakçılık yapanlar da öyle yargılanacaklardır. Öyle muamele göreceklerdir. Bu devletin anayasası ile kurulmuş baroların arkasına sığınarak, bu ülkeye düşmanlık yapanlara tekraren söyleyeyim; Türk yargısı kararlarını Türk milleti adına verir. Ona hasım olanların mahkemedeki yeri bellidir. Şeyh Sait gibi sanık sandalyesidir. Seyit Rıza gibi sanık sandalyesidir. Bizim Savunduğumuz şey Cumhuriyettir.