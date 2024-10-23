Dervişoğlu, Bahçeli'ye ipi gönderecek mi?

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında, MHP Genel Başkanı'nın dün Meclis kürsüsünden Öcalan'a yönelik, "Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın." sözlerine urgan atarak tepki gösterdi.

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Dervişoğlu, eline aldığı yağlı urganı atarak, "Bu milattır. Madem ki milattır o zaman onun da bir hatırası olsun. Türk milletinin anılarını yok ettiniz, bu büyük milletin geleceğine kast ettiniz. Al şimdi bu ipi başının ucuna as." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu'nun urganlı tepkisinin ardından Bahçeli'nin, Dervişoğlu'nun attığı ipi istediği, ipi odasına asacağı öğrenildi.

DERVİŞOĞLU, BAHÇELİ'YE İPİ GÖNDERECEK Mİ?

Toplantının ardından Dervişoğlu, basın mensuplarının "Bahçeli'ye ipi gönderecek misiniz?" sorusuna, "Erzurum'da kaybettiği ipi bizde arıyor. Biz de araştırıyoruz, bulabilirsek göndeririz. Devlet beyin anısına olunca sahibi çok çıkmış ipin" diyerek yanıt verdi.