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        Haberler Gündem Güncel Dervişoğlu, Bahçeli'ye ipi gönderecek mi? | Son dakika haberleri

        Dervişoğlu, Bahçeli'ye ipi gönderecek mi?

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısına sert tepki gösterdi. Dervişoğlu, eline aldığı yağlı urganı atarak, "Bu milattır. Madem ki milattır o zaman onun da bir hatırası olsun. Türk milletinin anılarını yok ettiniz, bu büyük milletin geleceğine kast ettiniz. Al şimdi bu ipi başının ucuna as." ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin, Dervişoğlu'nun attığı ipi istediği, ipi odasına asacağı öğrenilirken, Dervişoğlu'ndan toplantı sonrası yeni bir açıklama geldi. Dervişoğlu, basın mensuplarının "Bahçeli'ye ipi gönderecek misiniz?" sorusuna, "Erzurum'da kaybettiği ipi bizde arıyor. Biz de araştırıyoruz, bulabilirsek göndeririz. Devlet beyin anısına olunca sahibi çok çıkmış ipin" diyerek yanıt verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 12:26 Güncelleme: 23.10.2024 - 12:45
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        Bahçeli o ipi istedi, Dervişoğlu yanıt verdi
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        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında, MHP Genel Başkanı'nın dün Meclis kürsüsünden Öcalan'a yönelik, "Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın." sözlerine urgan atarak tepki gösterdi.

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        Dervişoğlu, eline aldığı yağlı urganı atarak, "Bu milattır. Madem ki milattır o zaman onun da bir hatırası olsun. Türk milletinin anılarını yok ettiniz, bu büyük milletin geleceğine kast ettiniz. Al şimdi bu ipi başının ucuna as." ifadelerini kullandı.

        Dervişoğlu'nun urganlı tepkisinin ardından Bahçeli'nin, Dervişoğlu'nun attığı ipi istediği, ipi odasına asacağı öğrenildi.

        Bahçeli'ye urganlı tepki
        Bahçeli'ye urganlı tepki

        DERVİŞOĞLU, BAHÇELİ'YE İPİ GÖNDERECEK Mİ?

        Toplantının ardından Dervişoğlu, basın mensuplarının "Bahçeli'ye ipi gönderecek misiniz?" sorusuna, "Erzurum'da kaybettiği ipi bizde arıyor. Biz de araştırıyoruz, bulabilirsek göndeririz. Devlet beyin anısına olunca sahibi çok çıkmış ipin" diyerek yanıt verdi.

        Dervişoğlu'nun açıklaması siyasette ip polemiğini başlattı.

        BAHÇELİ İDAM İPİ ATMIŞTI

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2007 yılında Erzurum mitinginde AK Parti'ye yönelik, "Eğer Apo'yu asacak ipi bulamıyorsan, al sana ip" diyerek kürsüden atmıştı.

        İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu da bugün Meclis'te partisinin grup toplantısında, Öcalan çağrısı yapan Bahçeli'ye ip atarak tepki göstermişti.

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        #çözüm süreci
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        #Müsavat Dervişoğlu
        #mhp
        #İyi parti
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