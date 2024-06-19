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        Haberler Gündem Politika Dervişoğlu'ndan Akşener'e ziyaret | Son dakika haberleri

        Dervişoğlu'ndan Akşener'e bayram ziyareti

        İYİ Parti lideri Dervişoğlu, partisinin eski genel başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 15:34 Güncelleme: 19.06.2024 - 15:35
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        Dervişoğlu'ndan Akşener'e ziyaret
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        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin eski genel başkanı Meral Akşener'i Kurban Bayramı dolayısıyla evinde ziyaret etti.

        DHA'nın haberine göre İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

        Dervişoğlu, "Bayramın son günü ailece Kurucu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i ziyaret edip, hayır dualarını aldık. Ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri için Tuncer ağabeye de sonsuz teşekkürler. Dünümüz de bizim, yarınlarımız da" dedi.

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        Akşener de Dervişoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak, "Kurban Bayramı vesilesiyle evimize gelen İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu’na ve kıymetli ailesine nazik ziyaretleri için yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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