MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, teröristbaşı Öcalan'a yönelik, "TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız." açıklamasında bulundu.

Bahçeli'nin Öcalan'a yönelik tarihi çağrısı DEM Parti tarafından olumlu karşılanırken, bazı muhalefet partileri ile Cumhur İttifakı ortağı BBP tarafında tepkiyle karşılandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Atatürk’ün kurduğu meclisin kürsüsünden, teröristbaşları ve yardakçıları değil, ancak ve ancak Mustafa Kemal’in mirasçıları konuşabilir.

Ahlak ve vicdanını yitirmiş bu iktidar ve onun akıl ve izanını yitirmiş ortağı ile birlikte vatan toprağını gezmek için icazet bekleyen sözde ana muhalefeti artık bizim için yok hükmündedir.

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