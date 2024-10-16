Dervişoğlu'ndan grup toplantısında açıklamalar

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

Dervişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Numan Kurtulmuş, siyaseten taktığı maskesini, bir üniversite kürsüsünde çıkartarak yaptığı konuşması ile çıkarmış, bu aziz Meclisin gerçekte başkanı olmadığını, millet egemenliğinin tecelligahı olan bu yapı yerine, çetelerin, dolandırıcıların, ihale ve rant şebekelerinin yüz sürdüğü kapıya dönüşmüş olan, Beştepe’deki sarayın atanmış ve zavallı bir memuru olduğunu kanıtlamıştır.

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'Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz' diyor Numan Kurtulmuş. Konuşmamın başında ifade ettiğim gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Bir Meclis Devleti olarak kurulmuştur. Onlar gibi aklının zincirlerinden ve Türk olma bilincinden kurtulmuşlarla değil. Düşman işgalinden ve içerideki işbirlikçilerden kurtularak kurulmuştur. Sizin devlet zannettiğinizle bizimkisi aynı değildir. Sizin millet addettiğinizle bizimkisi aynı değildir. Sizin devletiniz, saraydaki zatın iki dudağından çıkan emirlerdir. Türk devleti ülkesi ve ülküsüyse bellidir.

BAHÇELİ'NİN DEM PARTİ İLE TOKALAŞMASI

2017’de İYİ Parti kuruldu. 2018'de rahatsız olanlar Cumhur İttifakını oluşturdu. Ardından Hüda-Par ile genişleyen Cumhur İttifakı, şimdi DEM ile el sıkışıyor. Bunun adı kapsayıcılık değil, toplumun farklı kesimlerini kendi siyasi emellerine alet etme çabasıdır. Rafa kaldırılan ihanet sürecinin yürürlüğe konulmasıdır. Milletçe biz bu filmi seyrettik. Senaryo-Yönetmen-Yapımcı hepsi aynı, sadece oyunculara yenileri eklenmiş bir devam filmi.