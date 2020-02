Survivor 2020’de gördüğümüz yüzlerden olan Derya Can Göçen hakkında pek çok insan araştırma Yapıyor. Derya Can Göçen kimdir? Kaç Yaşında? Nerede doğdu? Derya Can Göçen ile ilgili merak edilen her şeyi sizler için yazımızda bir araya getirdik. İşte Derya Can Göçen'in hayatı hakkında merak edilenler...

DERYA CAN GÖÇEN HAYATI

Dünya serbest dalış rekortmeni, Türk dalgıç ve milli sporcu olarak tanınan Derya Can Göçen, 12 Ekim 1979 yılında, Çanakkale’de hayata gözlerini açtı. Lisans eğitimini Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde başarıyla tamamlayan Derya Can Göçen, beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapmaya başladı. Sporla 8 yaşında ilgilenmeye başlayan göçen, ilk olarak atletizm ile spora giriş yaptıktan sonra Çanakkale’de düzenlenen şampiyonalara katılıp pek çok madalya kazandı. Lise yıllarında tekvando ile ilgilenmeye başlayan Derya Can Göçen, 2000 olimpiyatları kadrosuna seçilerek kendini orada da kanıtladı. Göçen’in serbest dalışa başlaması ise enteresan bir hikaye sonucu oldu. Sualtı korkusu olan Derya, 15 yaşındayken bu korkuyu yenebilmek adına tüplü dalışa başladı.

Çanakkale Dalış okulunda serbest dalış takımındaki bir yakınının ısrarı ile serbest dalışa giriş yaptı. 21.09.2002 tarihinde ilk serbest dalışını yapan Derya, ilk dalışını başarıyla bitirdi. Daha sonra serbest dalış üzerine 5 dünya rekoru elde eden Derya, Türkiye’de ise 40’tan fazla rekor kırdı. Bu dalda uluslararası madalya kazanan ve Türkiye’de milli takıma en çok seçilmiş ilk kadın sporcu unvanını taşıyor. 6 yaşında Poyraz Mustafa adında bir oğlu, 14 aylık Derin Helen adında bir kızı olan Göçen, 2016 senesinin yaz aylarında yeni rekorlara imza atmayı planladığı sırada kızı Derin Deniz’i dünyaya getirdi.

Kızı doğduktan 21 gün kadar kısa bir süre sonra koşu antrenmanlarına başlayan Derya, küçük kızı 10 aylıkken Türkiye rekoru kırarak üçüncü oldu. Başarıları saymakla bitmeyen Derya, oğlu doğduktan 6 ay sonra ise Dünya Şampiyonasında finalde en iyi derecelerle ödüllendirildi. Arka arkaya 2 gün rekor kıran Derya Can, ilk önce Antalya’da, Kaş ilçesinde paletsiz değişken ağırlıklı ip destekli serbest dalış kategorisinde 94 metreye dalarak dünya rekoruna imza attı. Hemen ertesi gün ise değişken ağırlıklı paletli dalış kategorisinde 111 metre derine dalan Derya, yine adından bahsettirecek yeni bir dünya rekoru kırmış oldu.