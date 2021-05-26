Derya Cebecioğlu yeniden VakıfBank'ta

2020-2021 sezonunu Sultanlar Ligi ve Kupa Voley’de şampiyon, CEV Şampiyonlar Ligi’nde ise gümüş madalyayla tamamlayan VakıfBank Spor Kulübü, transfer çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz iki sezonu kiralık olarak Sistem 9 Yeşilyurt forması giyerek geçiren 1.85 cm boyundaki smaçör Derya Cebecioğlu, iki sezonun ardından VakıfBank’a döndü. Cebecioğlu, VakıfBank formasıyla 2018-2019 sezonunda bir FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu, bir