Derya Uluğ'a anlamlı doğum günü hediyesi

"AİLEM VE YAKINLARIM BENİM ADIMA GÜZEL BAĞIŞLAR YAPMIŞ"

Derya Uluğ, ayrıca; "Doğum gününüzde ne hediyeler aldınız?" şeklindeki soruya ise; "Bu sene gerek Otizm gerek de diğer hayır kurumlarına sağ olsunlar ailem ve yakınlarım benim adıma güzel bağışlar yapmışlar. Birilerine dokunabilmek benim için en büyük mutluluk" sözleriyle cevapladı.