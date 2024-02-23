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        Haberler Magazin Derya Uluğ'a anlamlı doğum günü hediyesi - Magazin haberleri

        Derya Uluğ'a anlamlı doğum günü hediyesi

        38'inci yaşını sevgilisi Asil Gök ve arkadaşlarıyla birlikte Mecidiyeköy'deki bir mekânda kutlayan Derya Uluğ; "Bu sene gerek Otizm, gerek de diğer hayır kurumlarına sağ olsunlar, ailem ve yakınlarım benim adıma güzel bağışlar yapmışlar. Birilerine dokunabilmek benim için en büyük mutluluk" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2024 - 08:12 Güncelleme: 23.02.2024 - 08:12
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Derya Uluğ, 38'inci yaş gününü sevgilisi Asil Gök ve arkadaşlarıyla birlikte Mecidiyeköy'deki bir mekânda kutladı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı; "Arkadaşlarım benim için böyle bir gece hazırlamışlar sağ olsunlar" ifadelerini kullandı.

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        "BU YIL DA GEÇEN YILIN EKSİKLİĞİNİ GÖSTERMESİN"

        Derya Uluğ, gazetecilerin; "Yeni yaşınızdan beklentileriniz nelerdir?" sorusuna; "Geçen yaşım benim açımdan çok güzel geçti. Kariyerim, konserim ve albümüm açısından çok güzeldi. Bu yıl da geçen yılın eksikliğini göstermesin" yanıtını verdi.

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        "AİLEM VE YAKINLARIM BENİM ADIMA GÜZEL BAĞIŞLAR YAPMIŞ"

        Derya Uluğ, ayrıca; "Doğum gününüzde ne hediyeler aldınız?" şeklindeki soruya ise; "Bu sene gerek Otizm gerek de diğer hayır kurumlarına sağ olsunlar ailem ve yakınlarım benim adıma güzel bağışlar yapmışlar. Birilerine dokunabilmek benim için en büyük mutluluk" sözleriyle cevapladı.

        #Derya Uluğ

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