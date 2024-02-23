Derya Uluğ'a anlamlı doğum günü hediyesi
38'inci yaşını sevgilisi Asil Gök ve arkadaşlarıyla birlikte Mecidiyeköy'deki bir mekânda kutlayan Derya Uluğ; "Bu sene gerek Otizm, gerek de diğer hayır kurumlarına sağ olsunlar, ailem ve yakınlarım benim adıma güzel bağışlar yapmışlar. Birilerine dokunabilmek benim için en büyük mutluluk" dedi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Derya Uluğ, 38'inci yaş gününü sevgilisi Asil Gök ve arkadaşlarıyla birlikte Mecidiyeköy'deki bir mekânda kutladı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı; "Arkadaşlarım benim için böyle bir gece hazırlamışlar sağ olsunlar" ifadelerini kullandı.
"BU YIL DA GEÇEN YILIN EKSİKLİĞİNİ GÖSTERMESİN"
Derya Uluğ, gazetecilerin; "Yeni yaşınızdan beklentileriniz nelerdir?" sorusuna; "Geçen yaşım benim açımdan çok güzel geçti. Kariyerim, konserim ve albümüm açısından çok güzeldi. Bu yıl da geçen yılın eksikliğini göstermesin" yanıtını verdi.
"AİLEM VE YAKINLARIM BENİM ADIMA GÜZEL BAĞIŞLAR YAPMIŞ"
Derya Uluğ, ayrıca; "Doğum gününüzde ne hediyeler aldınız?" şeklindeki soruya ise; "Bu sene gerek Otizm gerek de diğer hayır kurumlarına sağ olsunlar ailem ve yakınlarım benim adıma güzel bağışlar yapmışlar. Birilerine dokunabilmek benim için en büyük mutluluk" sözleriyle cevapladı.