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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, bir çocuk festivali kapsamında sahne alan pop müziğin başarılı ismi Derya Uluğ, sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çok anlamlı bir etkinliğe davet edildiğini belirten Uluğ, yeni albümüyle ilgili, "Ne zaman çıkacağı henüz belli değil. Çok şarkı var ve arada sürpriz şarkılar olucak. Geçtiğimiz günlerde Gülben Ergen’e ona yakışan çok güzel bir parça verdik" dedi.