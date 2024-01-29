Derya Uluğ: O an gözyaşlarımı tutamadım

Derya Uluğ, basın mensuplarının "Rapçilerin hakimiyetinde geçen 2023 yılında yaptığınız işlerde listelerde hep bir numarada kaldınız. Neler hissediyorsunuz?" sorusuna, “Asil’in ve müzisyen arkadaşlarımın çok büyük emeği olduğu bir albümdü. Bu şekilde beğenilmesi bütün yorgunluğumuzu aldı. Yılı bir numarada kapatıp, bir numara da açmak bizi çok mutlu etti" diye yanıt verdi.

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Derya Uluğ, 'Nefes' albümü belgeselinde sevgilisi Asil Gök ile tatlı atışmalarını soran muhabirlere ise, "Kahkahalar içinde herkesin tersi biraz sıkıntılıdır ama o yönetmenimizin kurgusu oldu. Çünkü ondan sonra ikimiz de çok güldük. O bölüm yok ama stüdyoda bu tür şeyler oluyor bu sayede daha güzel beyin fırtınaları yapıp daha iyi işler çıkarıyoruz. Ufak tefek atışmalar normal. Yeri gelir ben, yeri gelir Asil alttan alır, birbirimizi tamamlarız" cevabını verdi.