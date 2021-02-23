"NORMAL HAYATTA BÖYLE DEĞİLİM"

Geçtiğimiz haftalarda Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk olan Uluğ, bilinmeyenlerini anlatmıştı.

Instagram'da 896 bin takipçisi bulunan Derya Uluğ, Çağlayan'ın "Soğuk biri gibi görünüyorsunuz" sözleri üzerine şunları söylemişti:

Aslında öyle değil. İçimi göstermeyen bir yanım var. Yakın arkadaşlarım, çevrem bilir, normal hayatta hiç böyle değilim. Yeni tanıştığım insanlarla arama duvar örüyorum ama bilinçli yapmıyorum.