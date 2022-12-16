Deschamps, Messi'ye 2018'i hatırlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Kupası 2022
ABONE OL

Deschamps, Messi'ye 2018'i hatırlattı

Didier Deschamps, Fransa'nın 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin yıldızını durdurabilecek bir planı olduğunu söylerken 2018 Dünya Kupası'nda yine Arjantin ile Fransa arasında oynanan ve Fransa'nın galibiyetiyle sonuçlanan mücadeleyi hatırlattı.

Deschamps, Messi'ye 2018'i hatırlattı

Arjantin'i finale taşırken göz alıcı bir performans sergileyen Lionel Messi, şu ana kadar 5 gol kaydetti ve Fransa'nın yıldızı Mbappe ile turnuvanın gol krallığını paylaşıyor. Fransa'nın tecrübeli çalıştırıcısı Didier Deschamps, Messi'yi durdurmak için gereken önlemleri alacağını ifade etti.

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, TF1'e verdiği demeçte final öncesi Messi ile alakalı şunları söyledi: "Onunla zaten tanışmıştık, hatırlıyor musunuz? 2018 Dünya Kupası'nda. Bunun hakkında düşüneceğiz. Etkisini sınırlamak için alınması gereken önlemler kaçınılmaz. Dört yıl önce, onun daha sağda oynamasını bekliyorduk ancak santrfor pozisyonunda oynadı. O artık bir oyun kurucu, daha özgür, bu yüzden onu kısıtlamak daha zor olacak. Sakatlığının olup olmadığını bilemiyoruz, ancak sakat olmasını tabii ki dilemiyorum.”

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Turgay Altay, Habertürk Spor'a konuştu: Arjantin'in kazanmasını isterim ama...
DÜNYA KUPASI 2022 "Arjantin'in kazanmasını isterim ama..."
Dünya Kupası'nda büyük final! Messi mi, Mbappe'mi?
DÜNYA KUPASI 2022 Messi mi, Mbappe'mi?
Benzema Dünya Kupası'na ortak olabilir!
DÜNYA KUPASI 2022 Benzema'ya talih kuşu kondu!
FIFA, Dünya Kupası'nda oynayan futbolculara para yağdırdı
DÜNYA KUPASI 2022 FIFA, Türkiye'ye para yağdırdı!
Hırvatistan-Fas maçına doğru
DÜNYA KUPASI 2022 Hırvatistan-Fas maçına doğru
Dünya Kupası gol krallığında son durum!
DÜNYA KUPASI 2022 Gol krallığında son durum!
Fas'ın tarihi serüveni noktalandı! 2022 Dünya Kupası'ndan Fas'tan tarihi başarı
DÜNYA KUPASI 2022 Fas'ın tarihi serüveni noktalandı
Fas'ın peri masalı noktalandı! Alkışları topladılar
DÜNYA KUPASI 2022 Fas'ın peri masalı noktalandı!
Fas’ın Dünya Kupası’na veda etmesi ülkede üzüntüyle karşılandı
DÜNYA KUPASI 2022 Fas'ta büyük üzüntü!
Fransa ve Belçika'da Fas gerilimi! Olaylar çıktı - Dünya Kupası 2022
DÜNYA KUPASI 2022 Avrupa'da Fas gerilimi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.