Deschamps, Messi'ye 2018'i hatırlattı

Arjantin'i finale taşırken göz alıcı bir performans sergileyen Lionel Messi, şu ana kadar 5 gol kaydetti ve Fransa'nın yıldızı Mbappe ile turnuvanın gol krallığını paylaşıyor. Fransa'nın tecrübeli çalıştırıcısı Didier Deschamps, Messi'yi durdurmak için gereken önlemleri alacağını ifade etti.

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, TF1'e verdiği demeçte final öncesi Messi ile alakalı şunları söyledi: "Onunla zaten tanışmıştık, hatırlıyor musunuz? 2018 Dünya Kupası'nda. Bunun hakkında düşüneceğiz. Etkisini sınırlamak için alınması gereken önlemler kaçınılmaz. Dört yıl önce, onun daha sağda oynamasını bekliyorduk ancak santrfor pozisyonunda oynadı. O artık bir oyun kurucu, daha özgür, bu yüzden onu kısıtlamak daha zor olacak. Sakatlığının olup olmadığını bilemiyoruz, ancak sakat olmasını tabii ki dilemiyorum.”