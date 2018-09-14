Desna - Arsenal Kyiv sahaya çıkıyor

Ukrayna Premier Lig maçında Desna ile Arsenal Kyiv, 14 Eylül 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. 7 puanlı Desna 9. sırada bulunuyor, Arsenal Kyiv 4 puana sahip ve 12. sırada. Ev sahibi Desna, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Arsenal Kyiv, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 175 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Desna kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.40, Arsenal Kyiv sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Desna son hafta oynanan Helios maçında 0-0 berabere kaldı.

Arsenal Kyiv, Kremin karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Desna, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 7 gol yedi.

Arsenal Kyiv, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Arsenal Kyiv 2 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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