Desna - Illichivets Mariupol düellosu

Desna ve Illichivets Mariupol, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Ukrayna Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:00. Desna 13 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Illichivets Mariupol 17 puanda ve 5. sırada. Desna, son 1 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik form durumunda. Illichivets Mariupol, son 3 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 260. İddaa'da Desna kazanır 2.40, berabere biter 2.70, Illichivets Mariupol kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Desna son hafta oynanan Illichivets Mariupol maçında 1-0 kazandı.

Illichivets Mariupol, Desna karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Desna, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Desna, kendi sahasında 3 gol attı, 9 gol yedi.

Illichivets Mariupol ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Illichivets Mariupol, 8 gol atarken 8 gol yedi.

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