Desna - Oleksandria maçı heyecanı

Ukrayna Premier Lig maçında Desna ile Oleksandria, 05 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:30. Maç öncesi Desna 3 puanla 4. sırada, Oleksandria 6 puanla 3. sırada bulunuyor. Desna, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Oleksandria son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 542 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Desna kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 2.90, Oleksandria sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Desna son haftadaki Oleksandria müsabasında 3-1 kazandı.

Oleksandria ise Desna karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Desna, 0 gol attı ve 2 gol yedi.

Oleksandria, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Oleksandria, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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