Desna - Olimpik Donetsk maç önü

Ukrayna Premier Lig maçında Desna ile Olimpik Donetsk, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 14:00. Maç öncesi Desna 7 puanla 7. sırada, Olimpik Donetsk 6 puanla 8. sırada bulunuyor. Desna, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Olimpik Donetsk, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 596 kodlu maçı oynayanlar; Desna galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.70, Olimpik Donetsk galibiyet oranı 2.80. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Desna son haftadaki Olimpik Donetsk müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Olimpik Donetsk ise Desna maçında 0-0 berabere kaldı.

Desna, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 6 gol yedi.

Olimpik Donetsk ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Olimpik Donetsk, 3 gol atarken 4 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ