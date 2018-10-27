Desportivo Aves - Santa Clara maçı heyecanı

Desportivo Aves ve Santa Clara, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Portekiz Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:30. Desportivo Aves 4 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Santa Clara 11 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi Desportivo Aves, son 1 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Santa Clara, geride kalan 1 maçta 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 341 kodlu maçı oynayanlar; Desportivo Aves galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 2.90, Santa Clara galibiyet oranı 3.00. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Desportivo Aves önceki hafta Santa Clara mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Santa Clara ise Desportivo Aves maçında 2-2 berabere kaldı.

Desportivo Aves, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 3 gol yedi.

Santa Clara, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Santa Clara, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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