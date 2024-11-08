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        Haberler Gündem Güncel "Destek Büyükşehirden Üretim Çiftçiden" | Son dakika haberleri

        "Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden" projesi üreticilerle buluştu

        Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının "Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden" projesi kapsamında Mut'taki çiftçilere 5 bin 100 zeytin fidanı dağıtıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 19:06 Güncelleme: 08.11.2024 - 19:06
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        "Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden"
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        Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın "Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden" projesi kapsamında Mut ilçesinde çiftçilere zeytin fidanı dağıtımı töreni düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde üreticilere hem alternatif geçim kaynağı sağlayıp yeni iş sahaları oluşturmak, hem de bölgedeki tarım alanlarından maksimum düzeyde fayda sağlayabilmek adına başlattığı proje kapsamında, Mutlu 170 üreticiye toplamda 5 bin 100 zeytin fidanı dağıtıldı.

        Çiftçiler Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sağlamış olduğu desteklerden dolayı Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür etti.

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