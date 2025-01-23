Destek Finans Faktoring A.Ş. halka arz sürecine başlıyor

Destek Finans Faktoring, Destek Yatırım Bankası'nın yüzde 99,99 ana hissedarı olarak sektörde bir banka hissedarlığı olan tek faktoring şirketi olma özelliğine sahip.

Destek Finans Faktoring A.Ş. Genel Müdürü Nuray Elmastaş "Destek Finans Faktoring A.Ş. olarak halka arz sürecine başlamak, şirketimizin büyüme yolculuğunda çok önemli bir adım. Yıllardır sektörde kazandığımız tecrübe ve finansal güçle, daha fazla kurumsal, ticari ve kobi işletmelerine finansal çözümler sunmayı hedefliyoruz. Halka arz, sadece sermaye artırımı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda kurumsal yönetim, şeffaflık ve sürdürülebilirlik gibi temel değerlerimize de katkı sağlayacak bir süreçtir. Bu süreçle birlikte dijitalleşme ve operasyonel verimlilik alanlarında önemli adımlar atacak, gelecekte daha güçlü bir organizasyon yapısına sahip olacağız. Halka arzda ortak satışı olmayacağını ve sağlanan finansmanın tamamen büyüme finansmanında kullanılacağını vurgulamak isterim. Ayrıca, Destek Finans Faktoring olarak faktoring sektöründeki ilk Eurobond ihracını gerçekleştiren şirket olmanın gururunu yaşıyoruz. Destek Finans Faktoring'in yüzde 99,99 ile hissedarı olduğu Destek Yatırım Bankası ile birlikte büyüklüğünün 26 milyar TL'ye ulaştığı bir yapıya sahibiz. Bu büyüklükle, daha fazla işletmeye ve sektöre finansal çözümler sunmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.