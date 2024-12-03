Destici: Asgari ücret en az yüzde 50 artırılmalıdır

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir Alperen Ocakları İl Başkanlığı'nın yeni binasını ziyaret etti. Destici, Alperen Ocakları İl Başkanlığı önünde Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Taha Baksan ve partililer tarafından karşılandı.

İl başkanlığını gezen Destici, daha sonra partililerle sohbet etti. Suriye'de rejim karşıtı muhaliflerin, bölgede kontrol altına aldığı yerlerin, kalıcı olarak kontrol altında tutulması gerektiğini ifade eden Destici, "Rusya ve İran destekli, zalim ve özellikle bizim soydaşlarımıza ve din kardeşlerimize orada aşırı zulüm yapan Esed rejiminin elbette ki değişmesini istiyoruz. Demokratik bir Suriye istiyoruz. Demokratik bir Suriye'nin yanında elbette ki iç barışını sağlamış, bir Suriye istiyoruz. Toprak bütünlüğünü koruyabilirse, elbette buna saygı duyarız. Ama Suriye'nin toprak bütünlüğünü Suriye'nin kendisi koruyamazsa ya da uluslararası kuruluşlar Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyamazsa elbette ki Türkiye'de kendi üzerine düşeni yapar ve yapmak zorundadır" dedi.