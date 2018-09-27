Destici'den Öcalan açıklaması: Yargı karşısına çıkarılır

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Destici, 1 Ekim pazartesi günü TBMM’de düzenleyecekleri basın toplantısı ile idam tekliflerini kamuoyuna aktaracaklarını ifade etti. Destici, "Özellik ile teröre bulaşan, kurşunu sıkıp, bombayı patlatan ve bunun emrini veren herkes için, bu ceza uygulanabilecek. Özelikle HDP bu idam cezasını hakeden bir parti. Çünkü terör örgütünün siyasi uzantısı bir parti. Terör ve şiddete bulaşan bir siyasi parti olamaz. Dünyanın herhangi bir yerinde buna yer yok. HDP, bir siyasi organizasyon gibi görünse de terör örgütünün dağ kadrosun da bulunan isimleri barındırmaktadır, bunu unutmamak gerekir. Bizim teklifimiz ile terör örgütü elebaşı da yargı karşısına çıkarılır. Sadece İmralı’daki bebek katili değil, Kandil’deki elebaşları da yargılanır” ifadelerini kullandı.

BBP lideri Destici, Best FM’de Ufuk Karcı’nın sorularını cevaplandırdı.

AF TEKLİFİNİN İÇERİĞİ SAKINCALI

Destici, MHP’nin hazırladığı af teklifi hakkında da konuşurken, “Hazırlanan teklifin içerisinde af veya ceza indiriminden faydalanacak olan, 36 bin 212 uyuşturucu hükümlüsü var. Ben soruyorum, PKK’nın finans kaynaklarından bir tanesi uyuşturucu. Bunlar da faydalanabilir. Eğer, titiz bir çalışma yapılmaz ise o zaman içeriği sakıncalı olur. Tabi bunlar mecliste görüşülüp, komisyonlarda konuşulacaktır. Adalet inancının zayıflamaması gerekir. O sebeple bu teklifin içeriği, titizlik ile tartışılmalı" dedi.

YEREL SEÇİM İÇİN İTTİFAK TEKLİFİ ALMADIK

Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerde de uygulanmasını doğru bulduklarını söyleyen Destici, “Bu ana kadar henüz böyle bir süreç olmadı. Cumhurbaşkanı ile bir araya gelmedik. Ve henüz bir teklif veya somutlaşmış bir durum yok. Biz de kendi teşkilatlarımızı seçim için hazırladık. Erken bir seçim beklemiyorum, buna süre kalmadı. Baştan yapılması gerekirdi. Bunu yapmadılar. O sebeple 31 Mart 2019’da seçime gidilecek gibi. Ancak, bizimle alakalı ittifak konusunda henüz bir görüşme veya somutlaşmış bir durum yok” diye konuştu.

EYT’DE BEKLEYİŞ SOSYAL DEVLET İLKESİ İLE UYUŞMUYOR

Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözülmesi gerektiğini hatırlatan Mustafa Destici, “Şuanda iktidar partisi dışında herkes, diğer siyasi partiler mutabık. Biz, iktidar partisini de bu düzenlemenin yapılması için zorlayacağız. Kademeli emeklilik doğru ve adil değil. Şuanda yeni işe başlayanlar için bu yapılabilir. Ancak daha önce işe giren ve kural değişmesi ile mağdur olanların, hakkı yenilmekte. Bu insanların sorunun mutlaka çözülmesi gerekiyor. Bu konuda da mecliste elimizden geleni yapacağız” dedi.

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