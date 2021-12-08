BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Habertürk TV'de Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın sorularını yanıtlıyor.

Destici'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Pandemiyle birlikte ekonomide bütün dünyada daralma ya da kriz meydana geldi. Bizim gibi kırılgan ekonomiler, ya da gelişmekte olan ekonomiler bundan daha fazla etkilendi. Tabii bizim altımızdakiler var. Onlar daha çok etkilendi. Onların ekonomileri bunu kaldırdı. Ama insanlar ücretli çalışanlar, sabit gelirliler, Avrupa'da dar gelirliler etkilenmedi mi? Elbette etkilendi. Süt bizde 5 lira, onlarda 15 lira ama kendi paralarıyla 1 Euro. Önemli olan gelir dağılımında adaleti sağlamak.

"ASGARİ ÜCRETİN 4 BİN 500 TL OLMASI GEREKİYOR DEDİM"

Asgari ücret konusunda BBP ilk önce açıklama yapan siyasi parti. Bizim elimizde rakamlar, doneler var. Daha önce 4 bin lira demiştim. Dövizdeki dalgalanma, gıda fiyatları başta olmak üzere pahalılık üzerine asgari ücretin 4 bin 500 TL olması gerekiyor dedim. 1989'dan bugüne kadar en düşük asgari ücret ne zaman, en yüksek asgari ücret ne zaman verilmiş? En düşük asgari ücretler solun işbaşında olduğu zaman verilmiş. SHP ve DYP'nin iktidarda olduğu dönemde. Daha düşüğü var 2001 krizinde. DSP iktidarda orada da giydirilmiş olarak 110 dolara düşmüş.

"BELEDİYELER EKMEK, SU VE ULAŞIMA ZAM YAPMAMALIDIRLAR"

Bugün en son 490 dolar olmuş. Bu hesabı yaparken 490 dolara, bütçedeki artışa ve bir de enflasyona göre yaptık. Belediyeler ulaşım, su ve ekmeğe zam yapmamalıdırlar. Bu dönemde zamsız vermeliler. Devletin çalışanlarına ödediği, memurlar, işçiler, emekliler, dul yetimler bunun da yüzde 30'un üzerine çıkarılması gerektiğine dikkat çekiyoruz. Devletten kim maaş alıyorsa bunların tamamı yüzde 30'un üzerinde zam yapmalıdır. Asgari ücret zaten bunun çok üstünde artacak. Biz 4 bin 500 lira dedik ama ben bu rakamın 4 bin liranın altında olmayacağını düşünüyorum. Ama burada işveren de korunmalı. Biz BBP olarak asgari ücret ve çalışanların ücreti ve aynı zamanda işverenler konusunda ne kadar hassas olduğumuz biliniyor. Sendikalarla, Türk-İş, Hak-İş'le bu taraftan işveren kesimiyle de görüşüyoruz.

Asgari ücret masasında hükümet, TİSK ve bir de Türk-İş var. Halbuki işveren tarafına baktığımızda işverenlerin yüzde 90'a yakını TİSK üyesi değil. Esnaf temsilcilerin ve odalara bağlı bunlar. Bunun altını özellikle çiziyoruz. Bu kesimlerin de asgari ücret masasında olmalıdırlar. Asgari ücret tespiti 6 ayda bir yapılması lazım. Asgari ücretli en düşük maaşı alan kesimimiz. Ücretli öğretmenlerden sonra, onların mağduriyetinin de bir an önce ortadan kaldırılması lazım. TİSK vergi oranlarına dikkat çekiyor. Ekonomiyle ilgili BBP olarak 11 maddelik öneri ortaya sunduk. Yıllarca Türkiye cari açıkla yaşadı. Bunu dışarıdan gelen sıcak parayla ya da borçla çevirdik. Bu sene 14 milyar dolarlar seviyesinde gerçekleşmesi gerekiyor. Ama niye sıkıntı var? Sıcak para girişi olmadığı için.Bunun sebebi elbetteki pandemi.



