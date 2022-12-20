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Destici: HDP'ye verilecek hazine yardımına tedbir konulsun

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sayısız kez HDP'nin kapatılması gerektiğini ancak öncelikle HDP'ye verilmesi öngörülen, hazine yardımına en azından dava süreci bitene kadar mutlaka ama mutlaka tedbir konulmasını defalarca dile getirdim" dedi

Destici: HDP'ye verilecek hazine yardımına tedbir konulsun
"HDP'ye verilecek hazine yardımına tedbir konulsun"
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TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Mustafa Destici, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Terörün ve terör örgütü PKK'nın, her hamlede ülkenin aleyhine kullanılan bir piyon olarak varlığını devam ettirdiğini kaydeden Destici, "Dış politikada terör örgütleri ve terör örgütlerinin legal görünümlü uzantıları ülkemizin, başka ülkelerle yaşadığı itilaflarda, Türkiye´nin elini zayıflatmak ve Türkiye için zaaf noktaları oluşturmak için, kontrollerini daha doğrusu iplerini elinde tutan küresel emperyalist güç odakları tarafından kullanışlı bir araç görevi görmeye devam ediyorlar. Adalet mekanizmamız gücünün ve enerjisinin önemli bir bölümünü terörden kaynaklanan problemlere ayırmak zorunda kalıyor. Eğitimden sağlığa, madencilikten enerjiye, turizmden spora, yatırımdan istihdama terörün doğrudan ya da dolaylı zarar vermediği tek bir alan bile yok" değerlendirmesinde bulundu.

Terör örgütünün, sınırların hemen ötesinde sayısız suçun faili olduğunu belirten Destici şunları söyledi:

"PKK terör örgütü, yuvalandığı bölgelerde uyuşturucu ticareti ve insan kaçakçılığı başta olmak üzere sayısız suçun faili durumunda olduğu, ulusal ve uluslararası kuruluşların sayısız raporu ve sayısız vaka ile resmileşmiş durumdadır. Hiçbiri hukuki olmayan, bize göre anlamsız gerekçelerle; terör örgütünün talimatıyla ve yönlendirmesiyle organize edilen bir grubun TBMM'de bulunmasına, bir kısım belediyeleri yönetmesine, kamunun içine sızmasına daha ne kadar göz yumulacak ya da müsaade edilecektir? Bu şekilde terör örgütünün propagandasının ve terör örgütü istihdamının kamu kaynakları ile sürdürülmesine yol açmış olunmamakta mıdır?"

Hukukun ve Anayasa'nın uygulanması gerektiği çağrısında bulunan Destici, "Ortada bir takiye de yok yani yaptıklarını inkar eden bir grupla karşı karşıya değiliz. Terör örgütüyle bağlarını inkar etmek bir yana terör örgütünün en vahşi, hunharca yapılan, onlarca insanın hayatını kaybettiği eylemlerine dahi sahip çıkmaktan çekinmiyorlar ya da alenen kınamıyorlar" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE BU KADAR ZENGİN BİR DEVLET Mİ?'

HDP'nin kapatılması davasının Anayasa Mahkemesi'nde devam ettiğini hatırlatan Destici konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mahkeme Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının sözlü açıklamasını yapması için 10 Ocak 2023 gününü belirlemişti. Sayısız kez HDP'nin kapatılması gerektiğini ancak öncelikle HDP'ye verilmesi öngörülen, hazine yardımına en azından dava süreci bitene kadar mutlaka ama mutlaka tedbir konulmasını defalarca dile getirdim. Bazı vatandaşlarımız geçim sıkıntısı çekerken 5 siyasi partinin kasasına 4,5 milyar lira aktarılması hukuksuzluk, adaletsizlik, gayriahlakilik ve devletin hazinesinin başka bir gerekçeyle hem de hukuk kılıfına uydurularak boşaltılması. Türkiye bu kadar zengin bir devlet mi? Her konuda konuşan Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener, neden bu konuda tek kelam etmiyor? Bunun kaldırılmasını ve bu paranın ocak ayında yatmamasını teklif ediyoruz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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