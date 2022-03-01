Destici'den Montrö açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Destici: Montrö'nün kontrol ve yönetim hakları Türkiye'ye ait

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi ve barışın tesis ettirilmesiyle ilgili kararlılığının devam ettirmesi gerektiğini belirtti. Destici, "Kararlarımızı ve istikametimizi uluslararası hukuka göre belirleyeceğiz. Montrö'nün kontrol ve yönetim hakları Türkiye'ye aittir" dedi.

Destici: Montrö'nün kontrol ve yönetim hakları Türkiye'ye ait
Destici'den Montrö açıklaması
0:00 / 0:00
DHA

BBP lideri Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin herhangi bir şekilde Rusya-Ukrayna savaşına taraf olmamasının, bölgede ve tüm Avrupa'da barışın yeniden sağlanması için en önemli unsurlardan olduğunu söyledi. Destici, "Elbette ki savaşın tarafı olmayacağız ama diğer taraftan Rusya'nın işgaline çok net bir şekilde, bugüne kadar olduğu gibi karşı çıkacağız ve bu anlamda masum Ukrayna halkının yanında duracağız. Fiili olarak savaşa girelim demiyoruz ama biz burada doğruları söylemeye devam edeceğiz. Haksız hukuksuz bu işgali tanımadığımızı da çok yüksek sesle dile getireceğiz" dedi.

Destici, Türkiye'nin savaşın sona erdirilmesi ve barışın tesis ettirilmesiyle ilgili kararlılığının devam ettirmesi gerektiğini belirterek, "Tüm kararlarımızı ve istikametimizi uluslararası hukuka göre belirleyeceğiz. Montrö'nün kontrol ve yönetim hakları Türkiye'ye aittir. Türkiye, antlaşmaya riayet edecek, antlaşmanın kendine tanıdığı hakları, barışın sağlanması yönünde kullanacaktır" diye konuştu.

'ABD TERÖR ÖRGÜTLERİNE DESTEK OLMAYA DEVAM EDİYOR'

Destici, ABD´nin geçen yıl 'Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA)' kapsamında yaptırım kararları aldığını ve bunu uygulamaya devam ettiğini söyleyerek, "Yine ABD doğrudan Biden'ın ağzından Türkiye'de bir yönetim değişikliği istediği ve bu değişikliği muhalefetteki dostlarıyla birlikte gerçekleştirecekleri yönünde açıklamalar yapmıştı. ABD hala Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerine destek olmaya devam ediyor. ABD, barışa katkı yapabilmesi için öncelikle bu çifte standart ve tutarsızlıklarını telafi etmeli, başta Türkiye olmak üzere NATO ve Avrupa Birliği ülkeleri için uluslararası ilişkilerde bir güven zemini sağlamalıdır" dedi.

'1980 ANAYASASI'NIN KOPYASI'

Destici, 6 siyasi partinin kamuoyuna açıkladığı 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' mutabakat metnine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Ciddi bir çalışma sunulacağına dair herhangi bir beklentim yoktu. Ancak açıklanan metni incelediğimizde, referandumla halkın oylarıyla değiştirilen eski sistemin zayıf noktalarının ve neden olduğu aksaklıkların analiz bile edilemediğini, eski sistemin yerine sunulan alternatifin, darbecilerin yaptığı 1980 Anayasası'nın kötü bir kopyası olduğunu gördük. Çünkü pek çoğu ileriye yönelik atıflar. İçeriyle ilgili uzlaşmaları asla mümkün değildir. Çünkü hepsinin ayrı durduğu yer, siyasi pozisyon ve hitap ettiği alanlar var. Bir de arkada duran, gözükmeyen PKK'nın uzantısı var. Dünkü açıklamanın en büyük faydasının, yapılan açıklamadan çok milletimizin somut bir veri üzerinden 'Milet İttifakı' paydaşlarını yeniden değerlendirme imkanı bulması olduğu kanaatindeyim."

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Maske zorunluluğu kalktı mı, kalkıyor mu? Bakan Koca'dan flaş maske yasağı açıklaması!
GÜNDEM Maske zorunluluğu için flaş açıklama!
Altun'dan ABD kanalına uyarı mektubu
GÜNDEM Altun'dan ABD kanalına uyarı mektubu
Son dakika: Korkunç olay! Karısını 10 yerinden bıçakladı
GÜNDEM Korkunç olay! Karısını 10 yerinden bıçakladı
Son dakika: Yerden yere vurarak öldürmüştü! Dora'nın katiline para cezası! - Haberler
GÜNDEM Dora'nın katiline para cezası!
Son dakika: Gürcistan'dan flaş karar! Yolcu geçişlerini kapattı! - En son haberler
GÜNDEM Gürcistan'dan yolcu geçişleriyle ilgili flaş karar!
Maske yasağı için gözler Bilim Kurulu'nda! Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta ve bugün yapılacak mı?
GÜNDEM Gözler Bilim Kurulu toplantısında!
Şişli'de kamyonet park halindeki 6 araca çarptı
GÜNDEM Şişli'de kamyonet dehşet saçtı!
Son dakika deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler neler?
GÜNDEM AFAD ve Kandilli son depremler (1 Mart)
SON DAKİKA | Füzeler ateşlendi, Rus ordusu Kiev kapılarına dayandı! Ukrayna Rusya savaşı son dakika haberleri
GÜNDEM Kiev'in kadar günü!
Son dakika: Sokak ortasında koca dehşeti! 5 kez bıçakladı
GÜNDEM Sokak ortasında koca dehşeti! 5 kez bıçakladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.