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        Haberler Gündem Politika Destici, Prizren'i ziyaret etti | Son dakika haberleri

        BBP Genel Başkanı Destici, Prizren'i ziyaret etti

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyet, Kosova'nın Prizren şehrinde çeşitli ziyaretlerde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 14:36 Güncelleme: 04.03.2025 - 14:36
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        Destici, Prizren'i ziyaret etti
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        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyet Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğu'nun ardından, NATO Barış Gücü kapsamında Sultan Murat Kışlası'nda konuşlu Türk Temsil Heyet Başkanlığını ve Sinan Paşa Camisi'ni ziyaret etti.

        AA'da yer alan habere göre daha sonra partisinin düzenlediği iftar programına katılan Destici, buradaki konuşmasında, ramazan ayının Müslümanlar için sevinç, kurtuluş, bereket ve paylaşma ayı olduğunu söyledi.

        Bütün Türk ve İslam coğrafyasında ramazan ayının büyük bir coşku ve heyecanla karşılandığını ifade eden Destici, "Gazze'den Doğu Türkistan'a maalesef hala dünyanın çeşitli bölgelerinde bazı kardeşlerimiz, dindaşlarımız, soydaşlarımız ramazanı, ramazan gibi yaşayamıyor. Çünkü işgal altındalar, zulüm devam ediyor. Katliamlar, soykırım derecesinde devam ediyor. Dualarımız o kardeşlerimiz için." dedi.

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        Balkanlar'da pek çok noktada Osmanlı Devleti'nin izlerinin devam ettiğini dile getiren Destici, şöyle konuştu: "Osmanlı, asırlar boyu bu topraklarda Arnavut'u Türk'e, Bosnalıyı Hırvat'a, Makedonyalıyı Bulgar'a kardeş yapmış. Aynı ülkenin vatandaşı yapmış ve asırlarca huzur içerisinde yaşamasını sağlamış. Ne zaman ki zayıflamış, çekilmiş ve bütün çekildiği coğrafyalarda olduğu gibi maalesef Balkanlar'da da büyük acılar yaşanmış, büyük katliamlar yaşanmış. Soykırıma varan katliamlar yaşanmış. Ama elhamdülillah şu anda Balkanlar'da da bir huzur ve barış iklimi var. Bu iklimin bozulmasını biz asla istemiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk milleti bu coğrafyadaki bütün devletlerle en üst düzeyde ekonomik, siyasi, kültürel anlamda ilişkilerini geliştiriyor. İlişkilerini geliştirdiği ülkelerde yaşayan vatandaşların kimliklerine, etnik kökenlerine, hatta çoğu zaman inançlarına da bakmıyor. Balkanlar'da huzur daim olsun, barış kalıcı olsun ve bu bölgelerde yaşayan insanlar kardeşçe yaşasın. Bütün uğraşını bu şekilde veriyor."

        "BİR PEYGAMBERİN ÜMMETİYİZ VE O BÜYÜK MİLLETİN EVLATLARIYIZ"

        Türkiye'nin özellikle son 20 yılda Balkanlar'a büyük yatırımlar yaptığına ve büyük destekler verdiğine dikkati çeken Destici, sanayi ve ulaşım alanlarının yanı sıra kültürel alanda da büyük desteklerin verildiğini vurguladı.

        Destici, Türkiye'nin bununla da kalmayıp siyasi anlamda da Birleşmiş Milletler başta olmak üzere bütün uluslararası kuruluşlarda Balkan devletlerinin savunucusu olduğuna belirterek, "Biz, bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz ve görüyoruz ki bu özellikle bu coğrafyada yaşayan soydaşlarımız ve dindaşlarımızın da daha huzurlu bir şekilde yaşamasına da vesile oluyor. Onlar adına da yaşamı kolaylaştırıyor ve daha huzurlu bir hale getiriyor. Onun için Türkiye bu yardımlarını, desteklerini, yatırımlarını, ilgisini, işbirliğini bundan sonra da Balkan ülkeleriyle güçlü bir şekilde devam ettirecektir." dedi.

        Kosova'nın hem Türkiye hem de Büyük Birlik Partisi açısından müstesna bir yeri olduğunu dile getiren Destici, "Bugün ayrı devletler olabiliriz, bayraklarımız farklı olabilir. Ama biz, bir peygamberin ümmetiyiz ve o büyük milletin evlatlarıyız. Bunu da kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        İftara, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Demokratik Türk Partisi milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan ile Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan ve Kosovalı Türkler katıldı.

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