Destici ve Karamollaoğlu, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Ekvador ve Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

AA

Destici, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bugün LGS'ye girecek olan öğrencilerimize başarılar diliyor, onlara emek harcayan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Gençler, zorlu bir dönemi geride bıraktınız, şimdi emeğinizin karşılığını alma vakti. Eğitim hayatınızda her daim mutlu olmanız, ideallerinize ulaşmanız dileğiyle yarınki sınavda hepinize başarı ve sağlık diliyorum. Allah zihin açıklığı versin."