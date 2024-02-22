Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Detayların ardında saklı: Görsellerdeki hataları bulabilir misiniz?

        Detayların ardında saklı: Görsellerdeki hataları bulabilir misiniz?

        Görsel bulmacalar dikkate dayalı testlerdir ve çözmeye çalışması genellikle çok eğlencelidir. İşte, sizin için detaylara dikkat etmeniz gereken 10 hata!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 13:02 Güncelleme: 22.02.2024 - 13:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bulmacalar, çeşitli zihinsel becerileri kullanarak çözülen, genellikle eğlendirici veya zorlayıcı sorular içeren problem çözme oyunlarıdır. Birçok çeşidi olan bu bulmacaların, görseldeki hataları bulma formatında olanı ise detaylara dikkat edilerek çözülmelidir. İşte, 10 tane görsel zeka bulmacası...

        2

        1. soru: Bu görselde yanlış olan nedir?

        3

        Cevap: Kırlangıçlar kışın daha sıcak iklime sahip olan yerlere göç ettikleri için bu görselde olmaları yanlıştır.

        4

        2. soru: Bu görseldeki sorun sizce nedir?

        5

        Cevap: Kilometreyi belirten rakamlar, yer adından sonra yazılır bu yüzden ''Greenwood 55'' olmalıydı.

        6

        3. soru: Bu fotoğraftaki hata nedir?

        7

        Cevap: Sulama kabının ucunda delik yok dolayısıyla hiçbir çiçeği sulayamaz.

        8

        4. soru: Buradaki sorun ne olabilir?

        9

        Cevap: Süpürgeler, buzdolabının içerisine yerleştirilmiş ve kapağı kapatılmamış. Buzdolabına yiyecek konulduğu için bu görselde hata vardır.

        10

        5. soru: Görseldeki hatayı bulabilir misiniz?

        11

        Cevap: Rıhtımın girişi geminin geçebileceğinden daha dar bu yüzden gemi açılamaz ya da ilerleyemez.

        12

        6. soru: Buradaki sorun nedir?

        13

        Cevap: Basket atabilmesi için basket potasındaki filenin ucunun açık olması gerekiyor ancak görselde kapalı duruyor.

        14

        7. soru: Burada yanlış olan nedir?

        15

        Cevap: Ağaç görsele göre hem yeni çiçek açmış hem de olgunlaşmış elmalara sahip. İkisi aynı anda olamayacağından yanlışlık vardır.

        16

        8. soru: Bu aile görselinde sorun nerededir?

        17

        Cevap: Görseldeki çocuk içeceğini bir bıçakla karıştırıyor. Bunun yerine bir kaşıkla karıştırmalıydı.

        18

        9. soru: Görseldeki yanlışı bulabilir misiniz?

        19

        Cevap: Lamba yanıyor gibi gözüküyor ancak lambanın fişi prize takılı değil o yüzden burada yanlışlık vardır.

        20

        10. soru: Sizce bu fotoğraftaki hata nedir?

        21

        Cevap: Sadece köpeğin ayak izleri vardır, tasmasını tutan kişinin izlerinin olmaması buradaki hatadır.

        Kaynak: Bright Side

        Fotoğraf kaynakları: Bright Side

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dani Alves'e hapis cezası!
        Dani Alves'e hapis cezası!
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        30 yılda aşırıya ulaştı! 5 metrede devasa büyüklükte
        30 yılda aşırıya ulaştı! 5 metrede devasa büyüklükte
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        Bugün gözler Merkez'de
        Bugün gözler Merkez'de
        1.5 yıl izlediler... Türkiye'de ilk!
        1.5 yıl izlediler... Türkiye'de ilk!
        Emekli/çalışan dengesinde alarm zilleri
        Emekli/çalışan dengesinde alarm zilleri
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        Aslansın yaparsın!
        Aslansın yaparsın!
        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!