Detayların ardında saklı: Görsellerdeki hataları bulabilir misiniz?
Görsel bulmacalar dikkate dayalı testlerdir ve çözmeye çalışması genellikle çok eğlencelidir. İşte, sizin için detaylara dikkat etmeniz gereken 10 hata!
Bulmacalar, çeşitli zihinsel becerileri kullanarak çözülen, genellikle eğlendirici veya zorlayıcı sorular içeren problem çözme oyunlarıdır. Birçok çeşidi olan bu bulmacaların, görseldeki hataları bulma formatında olanı ise detaylara dikkat edilerek çözülmelidir. İşte, 10 tane görsel zeka bulmacası...
1. soru: Bu görselde yanlış olan nedir?
Cevap: Kırlangıçlar kışın daha sıcak iklime sahip olan yerlere göç ettikleri için bu görselde olmaları yanlıştır.
2. soru: Bu görseldeki sorun sizce nedir?
Cevap: Kilometreyi belirten rakamlar, yer adından sonra yazılır bu yüzden ''Greenwood 55'' olmalıydı.
3. soru: Bu fotoğraftaki hata nedir?
Cevap: Sulama kabının ucunda delik yok dolayısıyla hiçbir çiçeği sulayamaz.
4. soru: Buradaki sorun ne olabilir?
Cevap: Süpürgeler, buzdolabının içerisine yerleştirilmiş ve kapağı kapatılmamış. Buzdolabına yiyecek konulduğu için bu görselde hata vardır.
5. soru: Görseldeki hatayı bulabilir misiniz?
Cevap: Rıhtımın girişi geminin geçebileceğinden daha dar bu yüzden gemi açılamaz ya da ilerleyemez.
6. soru: Buradaki sorun nedir?
Cevap: Basket atabilmesi için basket potasındaki filenin ucunun açık olması gerekiyor ancak görselde kapalı duruyor.
7. soru: Burada yanlış olan nedir?
Cevap: Ağaç görsele göre hem yeni çiçek açmış hem de olgunlaşmış elmalara sahip. İkisi aynı anda olamayacağından yanlışlık vardır.
8. soru: Bu aile görselinde sorun nerededir?
Cevap: Görseldeki çocuk içeceğini bir bıçakla karıştırıyor. Bunun yerine bir kaşıkla karıştırmalıydı.
9. soru: Görseldeki yanlışı bulabilir misiniz?
Cevap: Lamba yanıyor gibi gözüküyor ancak lambanın fişi prize takılı değil o yüzden burada yanlışlık vardır.
10. soru: Sizce bu fotoğraftaki hata nedir?
Cevap: Sadece köpeğin ayak izleri vardır, tasmasını tutan kişinin izlerinin olmaması buradaki hatadır.
Kaynak: Bright Side
Fotoğraf kaynakları: Bright Side