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Turp

Turp bol miktarda lif sağlayarak sindirimi kolaylaştırıyor. Aynı zamanda safra üretimini düzenlerken, karaciğeri ve safra kesesini koruyor. Yüksek oranda C vitamini ve antioksidan içermesi sayesinde bağışıklık sistemini de destekleyen turp, mevsim geçişlerinde hastalıklardan korunmada önemli bir besin. Özellikle kırmızı turp, antosiyanin açısından zengin olup, karaciğer, mide, böbrekler, mesane ve kardiyovasküler sistem için de koruyucu.