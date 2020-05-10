DEÜ'de maske ve eldivenler ultraviyole donanımlı konteynerlere atılacak

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DEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, DEÜ Çevre Koordinatörlüğü ve iki özel firmanın ortak projesiyle geliştirilen UV donanımlı konteynerler, içine atılan eldiven ve maskelerdeki Kovid-19 virüsünü dakikalar içerisinde etkisiz hale getiriyor.

Üretilen konteynerler ilk etapta DEÜ Uygulama Araştırma Hastanesi ve DEÜ’nün halka açık hizmet alanlarına konulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, atık yönetiminin öneminin Kovid-19 sürecinde daha iyi anlaşıldığını, üniversitelerinin bu konuda Türkiye'ye örnek projelere imza attığını vurguladı.

Kullanım sonrası açıktaki çöp kutularına atılan maske ve eldivenlerin, ciddi risk oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Hotar, "Alınan tedbirlerle normal yaşama adım adım ilerlediğimiz şu günlerde, kullanılmış maske, eldiven ve benzeri ürünlerin doğru şekilde bertaraf edilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu süreçte Dokuz Eylül Üniversitesi olarak bir çalışma başlatarak içerisinde atıldığında dakikalarla ölçülebilecek sürede UV ışınlarıyla virüsü etkisizleştiren konteynerler üretmeye başladık. Çok kısa bir süre sonra üniversite hastanemizde, ardından halka açık alanlarımızda bu konteynerleri kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Salgının yayılmasının önlenmesine ilişkin projelere hız kesmeden devam edeceklerini belirten Prof. Dr. Hotar, emeği geçen DEÜ mensuplarına teşekkür etti.

DEÜ Çevre Koordinatörü Prof. Dr. Duygu Özel Demiralp de Kovid-19 salgınının solunum yoluyla bulaştığını hatırlatarak "Damlacık enfeksiyonuyla vücuda giren virüsler, enfeksiyon yapabilirler. Bu ciddi risk kaynağı başta maske gibi doğrudan bulaşı kaynakları ile oluşabilmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Koordinatörlüğünün, alanında uzman firmalarımızla ortak yürüttüğü bu proje, virüsün yayılma hızının azaltılması açısından büyük önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.