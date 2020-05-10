DEÜ'de maske ve eldivenler ultraviyole donanımlı konteynerlere atılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSağlık
ABONE OL

DEÜ'de maske ve eldivenler ultraviyole donanımlı konteynerlere atılacak

Dokuz Eylül Üniversitesinde (DEÜ) maske ve eldivenlerin hızla yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) arındırılıp bertaraf edilmesini sağlayan ultraviyole (UV) donanımlı konteynerlerin hizmete gireceği bildirildi.

DEÜ'de maske ve eldivenler ultraviyole donanımlı konteynerlere atılacak
AA

DEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, DEÜ Çevre Koordinatörlüğü ve iki özel firmanın ortak projesiyle geliştirilen UV donanımlı konteynerler, içine atılan eldiven ve maskelerdeki Kovid-19 virüsünü dakikalar içerisinde etkisiz hale getiriyor.

Üretilen konteynerler ilk etapta DEÜ Uygulama Araştırma Hastanesi ve DEÜ’nün halka açık hizmet alanlarına konulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, atık yönetiminin öneminin Kovid-19 sürecinde daha iyi anlaşıldığını, üniversitelerinin bu konuda Türkiye'ye örnek projelere imza attığını vurguladı.

Kullanım sonrası açıktaki çöp kutularına atılan maske ve eldivenlerin, ciddi risk oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Hotar, "Alınan tedbirlerle normal yaşama adım adım ilerlediğimiz şu günlerde, kullanılmış maske, eldiven ve benzeri ürünlerin doğru şekilde bertaraf edilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu süreçte Dokuz Eylül Üniversitesi olarak bir çalışma başlatarak içerisinde atıldığında dakikalarla ölçülebilecek sürede UV ışınlarıyla virüsü etkisizleştiren konteynerler üretmeye başladık. Çok kısa bir süre sonra üniversite hastanemizde, ardından halka açık alanlarımızda bu konteynerleri kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Salgının yayılmasının önlenmesine ilişkin projelere hız kesmeden devam edeceklerini belirten Prof. Dr. Hotar, emeği geçen DEÜ mensuplarına teşekkür etti.

DEÜ Çevre Koordinatörü Prof. Dr. Duygu Özel Demiralp de Kovid-19 salgınının solunum yoluyla bulaştığını hatırlatarak "Damlacık enfeksiyonuyla vücuda giren virüsler, enfeksiyon yapabilirler. Bu ciddi risk kaynağı başta maske gibi doğrudan bulaşı kaynakları ile oluşabilmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Koordinatörlüğünün, alanında uzman firmalarımızla ortak yürüttüğü bu proje, virüsün yayılma hızının azaltılması açısından büyük önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kontrollü normalleşme acil servis başvurularını artırdı mı? - Haberler
SAĞLIKCovid-19 ile ilgili acil servis başvurularında artış ...
Son dakika haber! 65 yaş ve üstü yeniden evlerinde! - Haberler
SAĞLIK65 yaş ve üstü yeniden evlerinde!
Bilim Kurulu üyesi Tufan: Aşı geliştirilemezse gelecek sene de epey hastayla karşılaşabiliriz - Haberler
SAĞLIKBilim Kurulu Üyesi açıkladı! Aşı geliştirilemezse...
Koronavirüse karşı yerli ilaca izin çıktı! - Haberler
SAĞLIKYerli ilaç müjdesi! Satış izni verildi
Koronavirüs hakkında merak ettiklerinizi soruyoruz - Haberler
SAĞLIKİnsanlardan kaçar olduk ne önerirsiniz?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Beklenen gün geldi - Haberler
SAĞLIKBakan Koca paylaştı: Beklenen gün geldi
Koronavirüs inmeye neden olabiliyor! - Haberler
SAĞLIKİnme için yeni bir risk daha var: Covid-19
Sağlık Bakanı Koca'dan "sosyal mesafeli bank" paylaşımı
SAĞLIKBakan Koca'dan yeni paylaşım
Fahrettin Altun duyurdu: Kovid-19 tedavisinde kullunılmak üzere ilaca satış izni verdik
SAĞLIKYerli ilaca izin çıktı! Satış başlıyor
9 Mayıs Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı! Koronavirüsten bugün kaç kişi öldü?
SAĞLIKTürkiye 9 Mayıs Koronavirüs tablosu!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X