DEÜ'lü Canbey, kompozisyon ve orkestra şefliği ana sanat dalında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatAjans Haberleri
ABONE OL

DEÜ'lü Canbey, kompozisyon ve orkestra şefliği ana sanat dalında "profesör" unvanı alan ilk kadın oldu

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Devlet Konservatuvarı Müdürü Ebru Güner Canbey'in, Türkiye'de kompozisyon ve orkestra şefliği ana sanat dalında "profesör" unvanını alan ilk kadın akademisyen olduğu bildirildi.

DEÜ'lü Canbey, kompozisyon ve orkestra şefliği ana sanat dalında
AA

DEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, Prof. Canbey'i makamında ağırlayarak, başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Üniversitenin faaliyet gösterdiği her alanda, ilkleri gerçekleştirmesi için çalıştıklarını aktaran Prof. Dr. Hotar, "Kendini sanatına adayan, ortaokuldan itibaren başladığı sanat eğitimini yaşam tarzı haline getiren Prof. Ebru Güner Canbey'in başarısı bizi gururlandırdı. Akademik birimlerimizin başında kendi alanında yetkin isimlerin görev alınmasına da önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Prof. Canbey de keyif aldığı bir mesleği yaptığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Başarı, yaşamda ve kariyerde bir sonuçtur. Müzikte yaratma süreci düzenli ve istikrarlı bir çalışma ile sonuç veriyor. Eğitim sürecimde okula hangi hevesle gittiysem, 21 yıllık akademisyenlik hayatımda da aynı hevesle çalışmaya devam ettim. Akademik çalışmalarımda ilkleri yaşamak da bu hevesi besledi. DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsünde açılan Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Programı'nın 2003'te ilk mezunu oldum. Türkiye'de kompozisyon ve orkestra şefliği ana sanat dalında yardımcı doçent, doçent unvanlarının ardından ilk ve tek profesör unvanını alan kadın akademisyen oldum. Kurulum aşamasında yer aldığım ana sanat dalında bu başarıyı elde etmek ayrı bir gurur kaynağı oldu."

DEÜ Devlet Konservatuvarı "Piyano" bölümüne ortaokulda giren Canbey, lisans ve yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarında tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesinde "yardımcı doçent" ve "doçent" unvanını alan Canbey, geçen yıl ağustos ayından bu yana Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü görevini yürütüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Milli Reasürans Oda Orkestrası İş Sanat'ta
KÜLTÜR-SANATMilli Reasürans Oda Orkestrası İş Sanat'ta
Kültürel ve doğal miraslarımız XXXVIII (Sardes Antik Kenti ve Bin tepeler Lidya Tümülüsleri)
KÜLTÜR-SANATZengin Kârun'un memleketi
Son dakika Fevzi Genç anlattı: Yüzde yüz fikir birliğine varıldı
KÜLTÜR-SANATKorkunç bir zarar
Akbank Kısa Film Festivali jürisi belli oldu
KÜLTÜR-SANATAkbank Kısa Film Festivali jürisi belli oldu
İngiltere'de 17 Mayıs'ta açılması bekleniyor
KÜLTÜR-SANAT17 Mayıs'ta açılması bekleniyor
Kültürel ve doğal miraslarımız XXXVII (Sagalassos Antik Kenti)
KÜLTÜR-SANATKazı başkanı hayatını kaybetti
'Zevk Meselesi' sergisi Pera Müzesi'nde
KÜLTÜR-SANAT'Zevk Meselesi' Pera Müzesi'nde
Çehov'un 'Üç Kız Kardeş'i Dijital Sahne'de
KÜLTÜR-SANAT'Üç Kız Kardeş' Dijital Sahne'de
Borusan Sanat'ta müzik dolu hafta
KÜLTÜR-SANATBorusan Sanat'ta müzik dolu hafta
İstanbul Film Festivali Mart seçkisinde 12 film var
KÜLTÜR-SANATOnline film festivali devam ediyor