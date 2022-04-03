Süper Lig sıralamasında üçüncü sırada yer alan Sarı kanaryalar, evinde konuk ettiği Sarı Kırmızılılar karşısında derbi zaferini elde ederek Şampiyonlar Ligi için mücadele vermek istiyor. Sıralamada 13.sırada yer alan Galatasaray ise derbiden galip ayrılmak için imkanları zorlayacak. Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler internet üzerinden 'Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' sorusuna yanıt aradı. İşte, Fenerbahçe Galatasaray derbisi kanalı...