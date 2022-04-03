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DEV DERBİ! Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı Ülker Stadyumu'nda konuk ediyor. Derbi maçının kanalı ve yayın saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, derbi maçı muhtemel 11'ler

  • 01
    DEV DERBİ! Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Süper Lig sıralamasında üçüncü sırada yer alan Sarı kanaryalar, evinde konuk ettiği Sarı Kırmızılılar karşısında derbi zaferini elde ederek Şampiyonlar Ligi için mücadele vermek istiyor. Sıralamada  13.sırada yer alan Galatasaray ise derbiden galip ayrılmak için imkanları zorlayacak.  Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler internet üzerinden 'Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' sorusuna yanıt aradı. İşte, Fenerbahçe Galatasaray derbisi kanalı...
  • 02
    DEV DERBİ! Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Fenerbahçe Galatasaray maçı 10 Nisan Pazar günü saat 20:30'da Bein Sports 1 ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
  • 03
    DEV DERBİ! Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

    Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı ve şifresiz izlemek için Bein Sport üyeliğnizin bulunması gerekiyor.
  • 04
    DEV DERBİ! Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    TÜRKİYE SÜPER LİG SIRALAMASI

    1- Trabzonpor 70

    2- Konyaspor 58

    3- Fenerbahçe 56
  • 05
    DEV DERBİ! Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    4- Alanyaspor 49

    5- Adana Demirspor 48

    6- Başakşehir 47

    7- Hatayspor 47
  • 06
    DEV DERBİ! Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    8- Beşiktaş 46

    9- Antalyaspor 44

    10- Karagümrük 43

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