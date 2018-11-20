BTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, son 2 yılda 3 ayrı alım heyeti organizasyonuna imza atarak Bursalı gıda üreticilerini 40'a yakın ülkeden 500 yabancı alıcıyla bir araya getiren BTSO, 27 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenecek alım heyeti organizasyonu ile 33 ülkeden 160'a yakın iş insanını Bursa'ya getirmeye hazırlanıyor.
İki gün sürecek program çerçevesinde, yabancı alıcılar üretim tesislerini bizzat yerinde görme fırsatı yakalayacak.
Konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, kentin gıda sektöründe önemli bir iş hacmine sahip olduğunu vurgulayarak, Gıda Ur-Ge Projesi'nin sektörün dış ticaret hacmine büyük katkı sağladığını belirtti.
Onur, proje kapsamında birçok firmanın ilk defa ihracat yaptığını, bazı firmaların da yeni pazarlara erişim imkanı yakaladığını kaydederek, "Ur-Ge projelerimizle şirketlerimizin ihracat odaklı büyüme yolculuğunda yanında olmayı sürdüreceğiz. Şimdiye kadar yüzlerce yeni alıcıyla Bursalı firmalarımızı buluşturduk. Kasım ayı sonunda yapacağımız alım heyeti programı ile de firmalarımızı yeni ihracatçılarla buluşturacağız." ifadelerini kullandı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan da gıda alım heyeti programının Bursalı gıda sektörü temsilcilerine ciddi anlamda katkı sağladığını ifade etti.
Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere İngiltere, İsviçre, Fransa, Almanya'dan da marka firmaları, Bursa'ya getireceklerini aktaran Sayılgan, "Alım heyeti programımıza 70'e yakın firma stantlı katılım sağlayacak. Her sene firmalarımızın organizasyonumuza ilgisi artıyor. Yeni alım heyeti programımızla sektörümüzün ihracatına güç katmaya devam edeceğiz. Üretimde büyük potansiyele sahip olan kentimizin ihracatta yeni başarılara imza atacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Toplantıda ayrıca alım heyeti programına katılım sağlayacak firmaların ürünlerini sergileyeceği stantlar çekilişle belirlendi.
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