Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Dev kaya karayoluna düştü! | Son dakika haberleri

        Dev kaya karayoluna düştü!

        Erzurum-Artvin karayolunda heyelan meydana geldi. Olayda dev bir kayanın düştüğü yol, kısa süreliğine trafiğe kapatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 09:33 Güncelleme: 09.12.2024 - 09:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dev kaya karayoluna düştü!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Erzurum-Artvin karayolunda heyelan sonucu yol kısa süreli ulaşıma kapandı.

        İHA'nın haberine göre dün gece yarısı Erzurum-Artvin Karayolu'nda heyelan meydana geldi. Heyelan sırasında dev bir kaya kütlesi karayoluna düştü ve yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

        Olay yerine gelen ekipler yolu kısa süreliğine trafiğe kapattı. Sürücüler de alternatif bir güzergaha yönlendirildi.

        Belediye ekiplerinin olay yerine getirdiği iş makineleriyle kaya parçası hızla kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Heyelanda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

        Yetkililer, bölgede yaşanabilecek toprak kaymalarına karşı sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        İsrail Suriye içinde ilerler mi?
        İsrail Suriye içinde ilerler mi?
        Şam yolunda uzun kuyruklar oluştu
        Şam yolunda uzun kuyruklar oluştu
        Kabine Suriye gündemiyle toplanıyor
        Kabine Suriye gündemiyle toplanıyor
        Esad ve ailesi Moskova’ya ulaştı
        Esad ve ailesi Moskova’ya ulaştı
        ABD'den DEAŞ kamplarına bombardıman
        ABD'den DEAŞ kamplarına bombardıman
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eşini öldürüp kaçmıştı! Cani, oğlunu da katletti!
        Eşini öldürüp kaçmıştı! Cani, oğlunu da katletti!
        MHK'den Barış Alper açıklaması!
        MHK'den Barış Alper açıklaması!
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        Romanya'nın ilk elektriklisini Türkler üretti
        Romanya'nın ilk elektriklisini Türkler üretti
        "Okan Buruk gibisini görmedim"
        "Okan Buruk gibisini görmedim"
        Asgari ücret senaryoları
        Asgari ücret senaryoları
        Yılbaşı seyahat rotası!
        Yılbaşı seyahat rotası!
        Esad'ın yıllardır sakladığı lüks garajı ortaya çıktı
        Esad'ın yıllardır sakladığı lüks garajı ortaya çıktı
        TFF'den Barış Alper Yılmaz açıklaması!
        TFF'den Barış Alper Yılmaz açıklaması!
        Biden: Sonunda Esad rejimi düştü
        Biden: Sonunda Esad rejimi düştü
        Suriyeliler, İstanbul'da kutlama yaptı
        Suriyeliler, İstanbul'da kutlama yaptı
        Aslan 10 kişiyle Sivas'ta kükredi!
        Aslan 10 kişiyle Sivas'ta kükredi!