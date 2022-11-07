İtalya'da dev maç Juventus'un

Türkiye UEFA ülke puanı kaç oldu?

Serie A'nın 13. haftasında İtalya derbisinde Juventus ile Inter karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Juventus, 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken, Juventus Adrien Rabiot ile 52. dakikada 1-0 öne geçti. Torino ekibinde 84. dakikada Nicolo Fagiolo durumu 2-0 yaptı ve maçın skorunu belirledi.

Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, maça ilk 11'de başladı ve 74 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Juventus, ligde arka arkaya 4. galibiyetini aldı ve 25 puana yükseldi. Inter'in 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve Simone Inzaghi'nin ekibi 24 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Hellas Verona deplasmanına gidecek. Inter sahasında Bologna'yı ağırlayacak.