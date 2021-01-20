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HaberlerGündem3. SayfaDEV SOYGUN! Son dakika... İki lüks otomobil ve çelik kasa! Büyük soygun!
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İki lüks otomobil ve çelik kasa! Büyük soygun!

İstanbul Esenyurt'ta, dün sabah saatlerinde alarm sistemini devre dışı bırakarak oto galeriye giren şüpheliler, toplam 5 milyon lira değerindeki 2 lüks otomobille birlikte çelik kasayı da alarak kayıplara karıştı. Otomobillerden birinin kaçırıldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı

DEV SOYGUN! Son dakika... İki lüks otomobil ve çelik kasa! Büyük soygun!
İki lüks otomobil ve çelik kasa! Büyük soygun!
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DHA

İstanbul Esenyurt'ta, dün sabah saatlerinde Osmangazi Mahallesi Atatürk Bulvarı´nda bulunan bir oto galeride akılalmaz bir soygun gerçekleşti.

SOYGUNA 4 KİŞİ GELDİLER

Edinilen bilgiye göre, oto galerinin önüne siyah renkte bir otomobille gelen kimliği belirsiz 4 kişi, alarm sistemini devre dışı bıraktı, tornavida ile kapıyı zorlayarak iş yerine girdi.

İKİ ARACIN DEĞERİ 5 MİLYON TL

DHA'da yer alan habere göre şüpheliler, yaklaşık 5 milyon değerindeki 2 lüks otomobilin yedek anahtarını aldıktan sonra, çelik kasayı da araçlardan birinin bagajına koyarak kayıplara karıştılar.

SOYGUN İŞ YERİNİN KAMERASINA YANSIDI

İş yeri sahipleri sabah geldiklerinde 2 otomobilin ve çelik kasanın çalınmış olduğunu görerek durumu hemen polise bildirdi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı ekipler kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin çaldığı iki araçtan beyaz renkte olanının kaçırılışı yer alıyor.

"TORNAVİDAYLA PARÇALAYARAK KAPIMIZI AÇIYORLAR"

Yaşanan hırsızlığı anlatan galeri çalışanı, "Olay 05.20 sıralarında gerçekleşiyor. 4 kişi siyah bir otomobille geliyor. İlk önce tornavidayla parçalayarak kapımızı açıyorlar. Burada lüks bir aracımız vardı onu ve dışarıdaki başka bir aracı alıyorlar.

Kasamızda yüklü miktarda para vardı, kasayı da alıyorlar. Alarmı devre dışı bırakıyorlar. Devre dışı bıraktıktan sonra da rahatlıkla çalışıyorlar içeriye giriyorlar" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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