Dev yılanı görenler neye uğradığını şaşırdı!
Elazığ'da, yolun kenarında iki vatandaş tarafından görülen 2 metre uzunluğundaki yılan, paniğe neden oldu. O anlar kameraya da yansıdı
Giriş: 06.11.2024 - 14:53 Güncelleme: 06.11.2024 - 14:54
Elazığ Malatya karayolu üzerinde ilerleyen iki kişi, yol kenarında bir yılan gördü. Araçtan inen arkadaşlar, yılanın yanına geldiklerinde neye uğradıklarını şaşırdı.
CEP TELEFONUNA YANSIDI
İHA'da yer alan habere göre yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı cep telefonu kamerası ile kayıt altına alan arkadaşlar, yılanın saldırmaması için de kendilerince önlem aldı.
Dev yılan bir süre sonra gözden kayboldu.
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