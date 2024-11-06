Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Dev yılanı görenler neye uğradığını şaşırdı - SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Dev yılanı görenler neye uğradığını şaşırdı!

        Elazığ'da, yolun kenarında iki vatandaş tarafından görülen 2 metre uzunluğundaki yılan, paniğe neden oldu. O anlar kameraya da yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 14:53 Güncelleme: 06.11.2024 - 14:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dev yılanı görenler neye uğradığını şaşırdı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Elazığ Malatya karayolu üzerinde ilerleyen iki kişi, yol kenarında bir yılan gördü. Araçtan inen arkadaşlar, yılanın yanına geldiklerinde neye uğradıklarını şaşırdı.

        CEP TELEFONUNA YANSIDI

        İHA'da yer alan habere göre yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı cep telefonu kamerası ile kayıt altına alan arkadaşlar, yılanın saldırmaması için de kendilerince önlem aldı.

        Dev yılan bir süre sonra gözden kayboldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Elazığ
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump'lı dönemde ABD ekonomisini neler bekliyor?
        Trump'lı dönemde ABD ekonomisini neler bekliyor?
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        Dünyadan Trump'a tebrik mesajları
        Dünyadan Trump'a tebrik mesajları
        Küllerinden doğdu: Donald Trump'ın dönüşü
        Küllerinden doğdu: Donald Trump'ın dönüşü
        Nasıl dünyanın en değerlisi oldu?
        Nasıl dünyanın en değerlisi oldu?
        'Anadolua' cinsi çekirgenin iki yeni türü keşfedildi
        'Anadolua' cinsi çekirgenin iki yeni türü keşfedildi
        Türkiye'nin en parlak beyinlerinden Ecem'in ölümü yasa boğdu: 12 yaşında dünya 2'ncisi olmuş
        Türkiye'nin en parlak beyinlerinden Ecem'in ölümü yasa boğdu: 12 yaşında dünya 2'ncisi olmuş
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor!
        Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor!
        Vefat haberini yalanladı
        Vefat haberini yalanladı
        "Yeter ki kendi kalemize gol atmayalım"
        "Yeter ki kendi kalemize gol atmayalım"
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        'Türk dünyası yüzyılı' vurgusu
        'Türk dünyası yüzyılı' vurgusu