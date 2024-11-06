Dev yılanı görenler neye uğradığını şaşırdı! Elazığ'da, yolun kenarında iki vatandaş tarafından görülen 2 metre uzunluğundaki yılan, paniğe neden oldu. O anlar kameraya da yansıdı

İhlas Haber Ajansı Giriş: 06.11.2024 - 14:53 Güncelleme: 06.11.2024 - 14:54 facebook

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